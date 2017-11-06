На проект наружных инженерных сетей Казанского зоопарка планируют потратить 11 млн рублей

На разработку проекта реконструкции Казанского зоопарка планируют потратить 11,2 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Так, согласно техзаданию, речь идет о проектировании наружных инженерных сетей здания. Строительство пройдет одним этапом.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что новый казанский зоопарк могут открыть в конце 2018 года. Посетителей будут ждать африканские слоны, носороги, бегемоты, жирафы и экзотические птицы.

Первая очередь нового зоопарка — «Река Замбези» - будет полностью посвящена Африке. На участке в 7 га возводятся здания будущих вольеров, кафе и административных помещений. Сроки завершения строительства не называются, но по словам директора зооботсада Фаниса Нурмухаметова, они надеются, что это произойдет следующим летом.