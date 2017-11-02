В Казани женщина увеличила почти до 3 млн рублей сумму иска за изучение сыном татарского

Также она потребовала отвода судьи

В Казани в Вахитовском суде города на первом заседании по делу о компенсации за незаконное преподавание ребенку татарского языка жительница города Ольга Зиятдинова увеличила сумму компенсации с 1 млн рублей до 2,75 млн рублей. Об этом сообщает Inkazan.ru.

По словам женщины, с 1 по 7 класс ребенок недополучил знания русского языка, согласно расчетам, исходя из того, что час репетиторства по этому предмету обходится в 500 рублей, за 7 лет, что мальчик учил татарский, и с учетом компенсации морального ущерба общая сумма иска была увеличена до 2,75 млн рублей.

- Если мой сын будет поступать в московский вуз, просто напросто, незнание языка...Сами понимаете: правила учим, а пишет плохо. Твердая четверка по русскому, но хотелось бы большего, потому что ребенок очень грамотный и усердный у меня. В связи с этим мы считаем, что репетиторство - это практика, 500 рублей час, - сказала Зиятдинова.