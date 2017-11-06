Власти Татарстана отложили введение в школах новых учебных планов с татарским языком

Ранее прокуратура РТ назвали новые учебные планы незаконными

Новые учебные планы, которые ранее министерство образования и науки РТ направило в школы, не подлежат применению, об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

- Методические рекомендации с приложением примерных недельных учебных планов начального общего и основного общего образования для образовательных организаций Республики Татарстан № 11294/17 от 04.11.2017 не подлежат применению до внесения соответствующих изменений в федеральную нормативно-правовую базу, - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь с 3 на 4 ноября министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов подписал новый учебный план, согласно которому татарский язык останется обязательным. Республиканская прокуратура назвала этот план незаконным и потребовала от правительства РТ отменить рекомендации.

Прокуратура Татарстана потребовала привлечь к дисциплинарной ответственности чиновников, допустивших выявленные нарушения законодательства.

депутаты будут обсуждать преподавание государственных языков в Татарстане. Напомним, 8 ноября на заседании Госсовета РТ

Ранее Рособрнадзор завершил проверку по вопросу добровольности изучения татарского языка в школах республики. Проверки в школах республики начались после многочисленных заявлений в прокуратуру по поводу добровольности изучения татарского языка. Проверки продолжались до конца октября.

Отметим, что все началось с того, что президент России Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям, который проходил в Йошкар-Оле, заявил, что недопустимо принудительно заставлять человека изучать язык, который для него родным не является.