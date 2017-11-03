Преподавание татарского языка обсудят в Госсовете Татарстана

Докладчиком на заседании выступит министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов

8 ноября на заседании Госсовета РТ депутаты будут обсуждать преподавание государственных языков в Татарстане, сообщает ИА «Татар-информ». Дата заседания была определена сегодня президиумом республиканского парламента.

По словам Председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина, 8 ноября докладчиком на заседании выступит министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов.

Тему преподавания татарского языка вновь поднимут на продолжении 33-го заседания. Первая часть заседания прошла 26 октября, но в процессе был объявлен перерыв и обсуждение «языкового вопроса» было отложено.

Ранее Фарид Мухаметшин несколько раз заявлял, что решение в вопросе преподавания языков будет найдено.

«В ближайшее время соберемся с депутатами, Правительством, Президентом, чтобы с участием заинтересованных специалистов министерств и ведомств разъяснить эту ситуацию и найти решение. Я уверен: найдем», – отметит 26 октября Мухаметшин.

Напомним, что 3 ноября в республике в поддержку татарского языка прошел час тишины.