Минздрав РТ собирает мнение жителей Татарстана о работе медучреждений

Опрос продлится до 1 декабря текущего года

Министерство здравоохранения РТ с целью улучшить качество работы поликлиник и специалистов проводит опрос жителей республики, где они могут сообщить о нарушениях своих прав и высказать предложения, передает пресс-служба ведомства.

Для этого жителям необходимо ответить на 15 вопросов. Отмечается, что опрос продлится до 1 декабря текущего года. На данный момент в опросе приняли участие 2724 человек.

Напомним, ранее портал ProKazan писал о том, что граждане России получат «вечные» электронные медицинские карты с историей медпомощи, которая была оказана по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Мы узнали, как будут работать электронные медкарты. Подробнее можно прочитать в нашем материале.