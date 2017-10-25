Как будут работать электронные медицинские карты?

Об этом рассказал начальник отдела информационных и инновационных технологий Минздрава РТ Марат Нурмиев

На этой неделе появилась информация, что граждане России получат «вечные» электронные медицинские карты с историей медпомощи, которая была оказана по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Начальник отдела информационных и инновационных технологий Минздрава РТ Марат Нурмиев рассказал подробней, как будут работать электронные медкарты.



Фото: ИА "Татар-Информ"

- В рамках федеральной программы модернизации каждого региона внедрена государственная информационная система, в Татарстане это ЕГИС, - прокомментировал Марат Нурмиев. - Она работает со всеми медицинскими организациями в РТ. Аналогично работают и другие регионы. Сейчас начинается процесс объединения, будут внедрены единые электронные медкарты по всей России.

Что это даст?

Человек, который прописан в одном регионе, жил в другом, а сейчас работает в третьем сможет предоставить данные о своем здоровье. Врач без труда найдет информацию о прежних заболеваниях, противопоказаниях, рекомендации к применению тех или иных видов лечения для конкретного пациента и перечень непереносимых препаратов.

Частные медцентры будут предоставлять данные?

Пока нет. По закону пока платные клиники обязаны предоставлять лишь статистическую информацию. Например, сколько пациентов к ним обратились. Чтобы частные медцентры предоставляли данные, нужно для начала поменять законы.

Бумажные медкарты перепишут?

Нет, оцифровку старых бумажных медкарт признали нецелесообразной, для этого нужен слишком большой объем ручного труда. Но карты никуда не денутся: они будут храниться в архиве поликлиники. Разве что доступ к ним будет дольше, нежели к электронным. Кстати, электронные медицинские карты тоже будут распечатываться и храниться в архиве. Это делается для того, чтобы при каким-либо техническом сбое не потерять данные с сервера.

Медкарты будут доступны на госуслугах?

Как организовать безопасность через открытые каналы передачи данных сейчас думает Минсвязи. Отправлять в Интернет столь личную информацию пока может быть слишком опасно. По этой же причине запрещено отправлять анализы пациенту по почте или смс-сообщением.