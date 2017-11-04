Прокуратура РТ потребовала отменить учебные планы по татарскому языку, принятые минобром

В ночь с 3 на 4 ноября министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов подписал новый учебный план, согласно которому татарский язык останется обязательным. Республиканская прокуратура назвала этот план незаконным и потребовала от правительства РТ отменить рекомендации, пишет "Реальное время".

Напомним, Минобрнауки РТ подготовило документ, который сохранял за татарским языком статус обязательного к изучению в школах республики. При этом количество уроков татарского сокращалось до двух в неделю.

Прокуратура Татарстана потребовала привлечь к дисциплинарной ответственности чиновников, допустивших выявленные нарушения законодательства.

Как заявили в надзорном ведомстве, установление в качестве обязательного для изучения государственного языка республики, на момент издания рекомендаций, не соответствует закону и федеральным образовательным стандартам.

Также отмечается, что Минобрнауки РТ "вышло за пределы установленной компетенции".