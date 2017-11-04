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Власти РТ оставили татарский язык в школах в качестве обязательного предмета для изучения

Власти РТ оставили татарский язык в школах в качестве обязательного предмета для изучения
16+
Фото: torange.biz

Министр образования Татарстана Энгель Фаттахов подписал новый учебный план, который, похоже, вызовет новую волну споров между сторонниками и противниками изучения татарского языка в школах республики.

Как сообщает "Реальное время", татарский язык сохранится как обязательный в школах Татарстана. При этом количество уроков татарского сократится до двух в неделю. Помимо этого в школах добавят еще три урока "родного языка", говорится в письме министерства, отправленном в республиканские школы.

Количество часов русского языка почти не изменится. Сокращение коснется лишь программы по русскому в первом классе.

Письмо носит рекомендательный характер, но уже принято всеми школами на вооружение. Однако решение, которое должно было стать компромиссным не устроило ни противников, ни сторонников обязательного татарского языка.

Рамиль Бикмуллин, 05.11.2017, 11:07
Тэги: Образование, Татарский язык
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Комментарии

Горожанин05 ноября 2017, 11:14
Чаплашка кривоногий никак не уймется...
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10
36
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Горожанин05 ноября 2017, 11:18
вот так вот ВВП , тут Вас никто ни во что не ставит, Вы им не указ, как оказалось>-(
5
20
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Горожанин05 ноября 2017, 11:20
в смысле русский в 1 классе сократят, а татарского 5 уроков будет? вы нормальные?
4
23
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Горожанка05 ноября 2017, 11:20
Внятно кто-то может объяснить? Тат.яз, родной язык, русский.... сколько??? Я все-равно не позволю ,чтобы мой ребенок тратил время на бесполезный урок.
6
15
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Крым Наш05 ноября 2017, 11:25
Ничего ,не долго осталось утыркам издеваться над народом
3
17
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Горожанин05 ноября 2017, 11:40
Не пойму почему татары так хотят, чтобы остальные все учили их язык?.?? Учите своих детей никто ж не против, зачем других принуждать?
5
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Горожанин05 ноября 2017, 11:46
Просто надо знать свои права, а уезжать или нет, не вам судить чаплашки
4
19
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Горожанин05 ноября 2017, 11:47
Правильно так вот вам харамные братья
8
2
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Горожанин05 ноября 2017, 11:47
Как написано в конституций РТ значит так и будет
12
5
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Горожанин05 ноября 2017, 11:47
Татарский язык был, есть и будет. Это язык народа , татар. И этому языку нужно учиться с детства , до школы, и обучать должны родители , а не школа. Другое дело, историю и культуру ,обычаи народа татар. Это знать нужно всем, кто проживает, учится, работает в Татарстане. Это можно изучать и на русском языке, и на английском, и немецком.В программу изучения иностранного языка, вложить и историю края в котором проживаеш. И пользы в вдвойне больше будет.
13
7
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Царь05 ноября 2017, 11:49
В ответ на комментарий пользователя
Вы на Татарской Земле, учите или уезжайте…
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Мы на русской земле. Кто взял Казань? Сын со..*ки
4
12
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Горожанин05 ноября 2017, 11:50
Избирательный бюллетень тоже будет на 2х языках?
3
1
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Горожанин05 ноября 2017, 11:50
Если избирательный участок снова будет в школе, я не пойду на выборы.
2
5
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Горожанин05 ноября 2017, 11:51
А кто освобождал Москву забыли?
7
3
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Горожанин05 ноября 2017, 12:00
В ответ на комментарий пользователя
Чаплашка кривоногий никак не уймется...
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Ольга,уймись!!
2
3
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Горожанин05 ноября 2017, 12:02
В ответ на комментарий пользователя
Просто надо знать свои права, а уезжать или нет, не вам судить чаплашки
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А вы свои обязанности знаете??!Закон суров,но он един для всех!
1
3
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Горожанин05 ноября 2017, 12:04
В ответ на комментарий пользователя
Мы на русской земле. Кто взял Казань? Сын со..*ки
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Значит вы ОККУПАНТЫ,котрых никто и негде не любит и не уважает!!!
6
2
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Горожанин05 ноября 2017, 12:05
В ответ на комментарий пользователя
Если избирательный участок снова будет в школе, я не пойду на выборы.
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Ну и не ходи,удивил,хахаза...:-D
3
1
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Крым Наш05 ноября 2017, 12:08
В ответ на комментарий пользователя
Вы на Татарской Земле, учите или уезжайте…
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...Татарских древностей в Казани никаких нет. По Татарским рукописям, в Казани при владычестве ханов каменных зданий не было; а башня, ныне находящаяся в крепости под названием Сумбекиной, строена Русским Архитектором и делает ему честь. Она построена в последние годы царствования Алексия Михайловича, когда сей Царь повелел строить Закамскую линию с валами и обсервационными башнями. Даже нынешние каменные мечети построены в начале царствования Екатерины II-й....
.... Карл Фукс о Казани и татарах 1844 год
1
8
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Горожанин05 ноября 2017, 12:08
В ответ на комментарий пользователя
Чаплашка кривоногий никак не уймется...
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Боярышник...не гавкай на уважаемого человека.
7
0
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Горожанин05 ноября 2017, 12:09
В ответ на комментарий пользователя Крым Наш
Ничего ,не долго осталось утыркам издеваться над народом
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Ну за чем Вы так о Московских властях!
5
0
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Горожанин05 ноября 2017, 12:09
Как не стыдно Вам,татары,подобными высказываниями вы позорите себя и свой народ. Как же можно так опускаться,до оскорблений.А рядом-дети,и ваши тоже,чему же аы их учите?
0
8
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Горожанин05 ноября 2017, 12:09
Родился татарские семьи но не знаю почему Я недолюбливаю татарский язык
0
7
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Горожанин05 ноября 2017, 12:10
В ответ на комментарий пользователя
Ну и не ходи,удивил,хахаза...:-D
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Конечно, какие могут быть выборы на территории заведения не соблюдающего конституцию страны?
0
4
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Горожанин05 ноября 2017, 12:10
В ответ на комментарий пользователя
Вы на Татарской Земле, учите или уезжайте…
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Это Татарстан находится на Русской земле
2
7
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Горожанин05 ноября 2017, 12:11
В ответ на комментарий пользователя
Ну и не ходи,удивил,хахаза...:-D
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Клоунада.
0
4
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Горожанин05 ноября 2017, 12:11
В ответ на комментарий пользователя
Мы на русской земле. Кто взял Казань? Сын со..*ки
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Взял Казань, взял чужое без спроса.
Положи на место и отойди.
6
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Крым Наш05 ноября 2017, 12:12
В ответ на комментарий пользователя
Значит вы ОККУПАНТЫ,котрых никто и негде не любит и не уважает!!!
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Учи историю НЕУЧ....
....Взятие Казани стало следствием постепенного усиления Московского княжества, сумевшего консолидировать русские земли и не желавшего мириться с присутствием неспокойного соседа на своих южных границах, к тому же лояльного Османской империи. Борьба с Казанским ханством началась уже в 60-х годах XV века, но имела переменный успех. Обе стороны в этой борьбе объективно преследовали свои цели. Каждая смена династии в ханстве сопровождалась разорительными нападениями казанцев на русские земли. Так, в 1521, после перехода власти в ханстве от золотоордынской к крымской династии, крымцы и казанцы совершили опустошительный набег на Российское государство, дойдя до самой Москвы......
......вот из-за этого вы и схлопотали люлей,так что можем повторить
0
7
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Горожанин05 ноября 2017, 12:19
Как деньги просить,так у России. Такие деньги потратили на изучение татарского и в школах,и в детсадах.Программ разных напридумывали. Учите свой татарский,кто запрещает.Учите с рождения.что на школу надеяться,раз он ваш родной-учите родители. Зачем другие народы,не только русских,насильно заставлять?
0
6
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татары05 ноября 2017, 12:20
не нравится до свидания )))))
4
1
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Герцог05 ноября 2017, 12:22
Дело в том, что в школах многг "проблемных " предметов к ним относятся технология, некоторые курсы и отделы истории, экономика, ОБЖ и так далее.Предполагаемое даже малое оставление просто приведёт к тому что часть учащихся будут просто сидеть и ничего знать не будут. Но школа это школа-и даже если у некоторых учащихся спросить какие прдметы у них ведутся-они не вспомнят-их куча. То есть для самих учащихся наш "жаркий" вопрос не так важен-вся важность идёт от родителей. Вопрос ещё и в том-что надо удовлетворить требования бухгалтера централизованной бухгалтерии.Чтобы вести татарский язык нужен диплом "Преподавателя татарского языка". Но многие директора об этом даже не знают. Именно сокращаться должны те учителя которые такого диплома не имеют. Министр должен издать приказ брать на татарский язык и оставлять тех учителей которые имеют такой диплом-курсы не считаются(они не являются основным документом при тарификации бухгалтером(централизованной бухгалтерии).Ещё раз напоминаю директорам и бухгалтерам. Преподаватель ОБЖ должен иметь диплгм преподавателя ОБЖ.Преподаватель истории и обществознания должен иметь диплом преподавателя истории и обществознания.Преподаватель технологии должен иметь диплом преподавателя технологии.,но не(в коем случае преподавателя географии.А то у нас получается что одним учителям со связями можно вести допустим технологию по диплому географа,а другим нельзя.Другим же обидно-этомв разрешили по чужому диплому ,а мне нет.Преподаватель русского языка и литературы не должен иметь диплом историка,а должен иметь диплом преподавателя русского языка и литературы. У нас очень много тех кого уже взяли не по профильному диплому-их взяли же директора исходя из квот которые дала Зав.Роно. Но теперь министр должен издать указ с президентом типа что с 2018 года запретить категорически брать как основного работника больше чем на год(конечно по договору) непрофильного учителя по диплому.Просто иногда бывают потребности что срочно нужен учитель георафии ,а заменить в создавшейся обойме кадров его может только историк-который более менее знает предмет.Поэтому от министра должен быть приказ с января 2018 года о запрете ведения предметов по диплому в которм обозначена иная специальность.Даже военный ведущий Очбчж и отслуживший долгое время в армии должен иметь диплом преподавателя ОБЖ, а не преподавателя военной подготовки какого-то училища.
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0
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Крым Наш05 ноября 2017, 12:23
В ответ на комментарий пользователя
не нравится до свидания )))))
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пока)))
0
0
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Нечто05 ноября 2017, 12:25
Мне 35, я на половину татарин, я даже сейчас хочу обучится татарскому, практики нет. Когда я работал с татарами, я на лету сам учился и под конец я заметил, что татарские словечки сами вылетают из уст. Татарский учить я считаю надо, ты живешь в Татарстане. К тому-же есть выгода. Я Кирилл, думают что по татарски я не понимаю, сколько по татарски променя болтали, а я ухи грел.
5
1
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Горожанин05 ноября 2017, 12:27
Тогда пускай недры Татарстана оставят в покое и налоги тогда никто у них денег просить и не будет а наооборот они будут просит о финансовой помощи.
3
0
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Горожанин05 ноября 2017, 12:29
Сосать ты будешь! Уже скоро!
0
0
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Горожанин05 ноября 2017, 12:29
а между тем, прокуратура РТ вынесла предупреждение премьер министру Песошину и обещала наказать сотрудников МинОбразования. Интересно получается, Прокуратура РТ против, а ГосСовет РТ все еще за свое держится. Ждем обострения ситуация, иначе никак не скажешь
0
2
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ага05 ноября 2017, 12:29
В ответ на комментарий пользователя
Татарский язык был, есть и будет. Это язык народа , татар. И этому языку нужно учиться с детства , до школы, и обучать должны родители , а не школа. Другое дело, историю и культуру ,обычаи народа татар. Это знать нужно всем, кто проживает, учится, работает в Татарстане. Это можно изучать и на русском языке, и на английском, и немецком.В программу изучения иностранного языка, вложить и историю края в котором проживаеш. И пользы в вдвойне больше будет.
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Полностью с вами согласен и поддерживаю. Народ вводят в заблуждение, передергивая факты. Никто не возражает против изучения татарского языка, а тем более местной истории. возражения пошли после принуждения в изучении, причем в ущерб русского и лиетратуры (прибавили часы изучения в сторону татарского и убавили часы преподавания русского). Это сказалось на оценках. Не секрет, что аттестат и результаты ЕГЭ очень важны при выборе ВУЗа.
сам по национальности татарин. Когда мой ребенок учился в школе, были проблемы в изучении татарского, как его преподавали и требовали. Даже родственники, выросшие в чисто татарской деревне, ничем не могли помочь.
Самое лицемерное со стороны местной власти - в Международной школе Казани, где учаться дети "элиты" (стоимость обучения 30-70- т.р/месяц), татарский изучают факультативно, до 4-ого класса.
0
2
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черемис05 ноября 2017, 12:33
с каких пор потомки кипчаков стали "коренными" на казанской земле и возомнили себя станом татар ?
0
1
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Горожанин05 ноября 2017, 12:36
В ответ на комментарий пользователя
Тогда пускай недры Татарстана оставят в покое и налоги тогда никто у них денег просить и не будет а наооборот они будут просит о финансовой помощи.
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Какие недры? Переизбыток добычи нефти в мире. Ты свою сернистую продай сначала в чистом виде не смешивая с нормальной. Трубопровод свой проложи, когда продашь, туда, кому продал, платить будешь за транзит. Получишь копейки в итоге.
0
0
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Горожанин05 ноября 2017, 12:36
Тут оставлять комментарии которые нравятся только татарам остальных всех удаляют 5 раз писал не один не публиковались
0
0
Согласны с автором?
Горожанин05 ноября 2017, 12:37
В ответ на комментарий пользователя
Тогда пускай недры Татарстана оставят в покое и налоги тогда никто у них денег просить и не будет а наооборот они будут просит о финансовой помощи.
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Битум в основном добывают. Новые месторождения нефти давно уже разрабатывают за пределами республики.
0
0
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Крым Наш05 ноября 2017, 12:41
В ответ на комментарий пользователя
Дело в том, что в школах многг "проблемных " предметов к ним относятся технология, некоторые курсы и отделы истории, экономика, ОБЖ и так далее.Предполагаемое даже малое оставление просто приведёт к тому что часть учащихся будут просто сидеть и ничего знать не будут. Но школа это школа-и даже если у некоторых учащихся спросить какие прдметы у них ведутся-они не вспомнят-их куча. То есть для самих учащихся наш "жаркий" вопрос не так важен-вся важность идёт от родителей. Вопрос ещё и в том-что надо удовлетворить требования бухгалтера централизованной бухгалтерии.Чтобы вести татарский язык нужен диплом "Преподавателя татарского языка". Но многие директора об этом даже не знают. Именно сокращаться должны те учителя которые такого диплома не имеют. Министр должен издать приказ брать на татарский язык и оставлять тех учителей которые имеют такой диплом-курсы не считаются(они не являются основным документом при тарификации бухгалтером(централизованной бухгалтерии).Ещё раз напоминаю директорам и бухгалтерам. Преподаватель ОБЖ должен иметь диплгм преподавателя ОБЖ.Преподаватель истории и обществознания должен иметь диплом преподавателя истории и обществознания.Преподаватель технологии должен иметь диплом преподавателя технологии.,но не(в коем случае преподавателя географии.А то у нас получается что одним учителям со связями можно вести допустим технологию по диплому географа,а другим нельзя.Другим же обидно-этомв разрешили по чужому диплому ,а мне нет.Преподаватель русского языка и литературы не должен иметь диплом историка,а должен иметь диплом преподавателя русского языка и литературы. У нас очень много тех кого уже взяли не по профильному диплому-их взяли же директора исходя из квот которые дала Зав.Роно. Но теперь министр должен издать указ с президентом типа что с 2018 года запретить категорически брать как основного работника больше чем на год(конечно по договору) непрофильного учителя по диплому.Просто иногда бывают потребности что срочно нужен учитель георафии ,а заменить в создавшейся обойме кадров его может только историк-который более менее знает предмет.Поэтому от министра должен быть приказ с января 2018 года о запрете ведения предметов по диплому в которм обозначена иная специальность.Даже военный ведущий Очбчж и отслуживший долгое время в армии должен иметь диплом преподавателя ОБЖ, а не преподавателя военной подготовки какого-то училища.
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не лень было такую портянку строчить???
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Крым Наш05 ноября 2017, 12:42
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Мне 35, я на половину татарин, я даже сейчас хочу обучится татарскому, практики нет. Когда я работал с татарами, я на лету сам учился и под конец я заметил, что татарские словечки сами вылетают из уст. Татарский учить я считаю надо, ты живешь в Татарстане. К тому-же есть выгода. Я Кирилл, думают что по татарски я не понимаю, сколько по татарски променя болтали, а я ухи грел.
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Обведи ещё красным,что бы уже все увидели)))
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Житель РФ05 ноября 2017, 12:42
Вот так Владимир Владимирович Путин, татарский госсовет выполняет ваши указы!!! Русскоязычное население страдает , его заставляют насильно учить ненужный им татарский язык!!!! А мы же живем в РОССИИ, почему татарская власть Вам не подчиняется???!!
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2 месяца республика обсуждает татарский язык. Пора подводить итоги

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Татарский должен быть обязательнымТатарский должен быть факультативным
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