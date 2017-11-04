Власти РТ оставили татарский язык в школах в качестве обязательного предмета для изучения

Министр образования Татарстана Энгель Фаттахов подписал новый учебный план, который, похоже, вызовет новую волну споров между сторонниками и противниками изучения татарского языка в школах республики.

Как сообщает "Реальное время", татарский язык сохранится как обязательный в школах Татарстана. При этом количество уроков татарского сократится до двух в неделю. Помимо этого в школах добавят еще три урока "родного языка", говорится в письме министерства, отправленном в республиканские школы.

Количество часов русского языка почти не изменится. Сокращение коснется лишь программы по русскому в первом классе.

Письмо носит рекомендательный характер, но уже принято всеми школами на вооружение. Однако решение, которое должно было стать компромиссным не устроило ни противников, ни сторонников обязательного татарского языка.