В Татарстане женщина умерла в детской поликлинике на руках своего ребенка

Трагедия произошла в детской поликлинике №6 в Набережных Челнах

3 ноября в Набережных Челнах в детской поликлинике №6 скончалась 49-летняя женщина. Как сообщают «Челнинские известия», все произошло около 10 часов утра.

Женщина пришла на прием вместе со своей дочерью-подростком. Ей внезапно стало плохо, и она умерла еще до приезда скорой помощи. Причины смерти будут известны только после вскрытия.

По словам очевидцев, женщина умерла буквально на руках своей дочери. Персонал поликлиники, оказавший первую помощь, уже ничем не смог помочь.

Напомним, что в конце октября в Бугульме двое детей несколько дней провели в квартире с их умершей мамой.