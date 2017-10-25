В Татарстане двое детей несколько дней просидели в квартире с умершей мамой

В Бугульме двое детей несколько дней провели в квартире с 26-летней умершей мамой, пишет KazanFirst.

Сообщается, что погибшую женщину накануне обнаружили соцработники, к которым обратились соседи.

- Уже с 23 октября у нас гостит ее 4-летний ребенок, которого привел сожитель. И с тех пор мы никого из семьи не видели, - рассказывают соседи.

Когда взломали дверь в квартире, соцработники увидели, что женщина мертва, а рядом с ней находились дети. При этом отмечается, что на теле погибшей не было следов насильственной смерти.

В настоящее время проводится проверка, тело направлено на экспертизу.