Главу Минстроя России попросили помочь дольщикам Казани

Депутат Госдумы Юрий Афонин направил депутатский запрос главе Минстроя РФ Михаилу Меню с просьбой взять на контроль решение вопроса обманутых дольщиков в Казани, сообщается на сайте КПРФ.

Депутат просит ускорить завершение долгостроев в Казани, а также провести аудит эффективности использования ранее выделенных на эти цели земель. Так, по данным парламентария, в столице Татарстана остается 19 проблемных объектов, а количество дольщиков превышает 4226 человек.

- Семьи годами не могут дождаться ключей от оплаченных квартир. Многим приходится оплачивать съемное жилье и ежемесячно платить по ипотеке. Некоторые ждут по 5 и даже 10 лет. А теперь на них хотят «повесить» ещё одно бремя: достроить дома за их счет, - говорится в письме.

Депутат также отмечает, что факты, выявленные в Казани, расходятся с тем, что докладывают ответственные чиновники Минстроя РТ и Исполкома города.