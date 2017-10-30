В Казани 3 ноября рассмотрят иск женщины, требующий 1 млн руб за изучение сыном татарского

В Казани в Вахитовском суде города 3 ноября рассмотрят иск Ольги Зиятдиновой, в котором она требует компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей за незаконное преподавание ее ребенку в школе татарского языка. Об этом сообщает "Интерфакс".

Изначально женщина требовала такую же сумму за некачественное школьное питание и неудовлетворительную организацию домашнего обучения, однако после уточнила свои требования, отметив, что ее ребенка незаконно учили татарскому языку без согласования с ней учебного плана.

Ответчиком по делу является Казанская кадетская школа-интернат им.Б.К.Кузнецова и министерство образования и науки Татарстана.

Напомним, до конца октября Рособрнадзор совместно с прокуратурой Татарстана проверяет школы республики в связи с обязательным изучением татарского языка.