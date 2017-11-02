В Казани почти за 60 тысяч рублей продают биткоин-терминал

В Казани продается терминал для продажи криптовалюты биткоин, его оценили в 59 тысяч рублей. Объявление появилось 29 октября на Avito.

- Готов к работе, установлено ПО, продает BTC за рубли, переводит на адрес по QR коду либо создает бумажный кошелек, — отмечается в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что в одном из продуктовых магазинов на улице Восстания появился первый биткоин-банкомат.

На днях курс биткоина установил новый рекорд и превысил семь тысяч долларов. Биткоин подорожал после заявления крупнейшего мирового биржевого оператора CME Group Inc о планах запуска торгов криптовалютными фьючерсами до конца 2017 года.