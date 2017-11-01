Власти Татарстана ежемесячно совершают около 30 деловых поездок

Власти Татарстана каждый месяц совершают около 30 деловых поездок, об этом в ходе международной научно-практической конференции по внешним связям регионов РФ сообщил директор департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединения МИДа РФ Олег Васнецов.

- Ритм, с которым осуществляются поездки, а их ежемесячно порядка 30 с участием президента республики, показывает настрой руководства, деловых кругов на развитие отношений с другими странами, на восприятие положительного опыта, которого нам порой не хватает в выстраивании отношений с субъектами Федерации и федеральных органов, - цитирует "Бизнес Online" слова чиновника.

По словам Васнецова, у многочисленных поездок руководства РТ есть эффективность, так как республика входит в число субъектов-лидеров по привлечению инвестиций.

Напомним, в прошлом году СМИ сравнили количество поездок у руководителей Татарстана и Башкортостана, выяснилось, что у Минниханова поездок значительно больше. По мнению СМИ, именно в таком большом количестве поездок Минниханова кроется секрет лидерства Татарстана в рейтинге инвестиционного климата.