В Татарстане 21-летний парень погиб на глазах у своей девушки

В Нижнекамске 21-летний парень парень на глазах у своей девушки. Об этом пишет «НТР24».

Сообщается, что ЧП произошло накануне вечером по улице Южной.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее портал ProKazan писал о том, в Нижнекамске погиб 18-летний студент местного технологического колледжа, который выпал с балкона общежития. Парень вместе с подругой находился на дне рождения друга, в какой-то момент они поссорились. Уже после этого и произошло трагическое падение с балкона. От полученных при падении травм парень скончался до приезда медиков.