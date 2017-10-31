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В Госдуме прокомментировали слова депутата от Татарстана про «маленького лейтенантика»

В Госдуме прокомментировали слова депутата от Татарстана про "маленького лейтенантика"
16+
Фото: Фатих Сибгатуллин, скриншот из видео 2014 года
В свою очередь в МВД опровергли сообщения, что в отношении инспектора ГИБДД началась проверка

В Госдуме прокомментировали слова депутата от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, который пожаловался на остановившего его на дороге "маленького лейтенантика", по словам зампредседателя комиссии по вопросам депутатской этики Николая Иванова, пока что не поступало никаких заявлений. Об этом сообщает "Говорит Москва".

- В комиссию не поступало заявление, связанное с инцидентом. Будет ли направлено заявление в комиссию по этике, я не знаю. Но если будет – мы обязательно рассмотрим... Лично моё мнение, безусловно, депутат – это образец. А депутат Государственной Думы - это образец вдвойне, потому что это человек, облаченный доверием народа и работающий в высшем государственном органе РФ. Я бы очень попросил и хотел бы обратиться ко всем депутатам вести себя чрезвычайно корректно, зная, что за вами стоят десятки тысяч избирателей. А культура у человека воспитывается годами. Как была воспитана культура, соответственно, так человек и поступает, - рассказал Иванов.

Однопартиец Сибагатуллина по "Единой России" депутат Вячеслав Лысаков отметил, что его коллега должен был вести себя сдержаннее в выражениях, несмотря на то, что он был прав с юридической точки зрения.

- Тут надо учитывать и возраст Сибагатуллина и особый менталитет, который есть в некоторых регионах, конечно, эта ситуация, его задела очень и такая эмоциональная реакция отчасти понятна. С другой стороны, это, конечно, не повод оскорблять полицейского. Хотя тут, как я понимаю, он все это говорил не в лицо сотруднику, а скорее абстрактно, описывая ситуацию коллегам. Тем не менее, нужно придерживаться определенных рамок, — сказал политик, передает "Газета.ру".

При этом в ряде СМИ Татарстана накануне со ссылкой на непроверенные источники сообщили о начале проверки в отношении сотрудника, остановившего депутата. В МВД республики эти данные опровергли.

- Сейчас ГИБДД готовит заявление по данному инциденту, в ближайшее время оно будет опубликовано, — сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее депутат Сибагатуллин возмутился, что недавно его автомобиль в нарушении депутатской неприкосновенности остановил для досмотра лейтенант ГИБДД.

- Написано "Госдума", а он ничего не признает — маленький лейтенантик, вот такой шпингалет остановил, заставляет открыть багажник, я говорит, никого не боюсь, в рот смотрит. Водитель, мой помощник, по своей наивности пошел открывать багажник. Я говорю: "Зачем открываешь? Это же мое личное имущество!" — говорил Сибагатуллин.

Справка

Фатих Сибагатуллин родился в с. Апазово Арского района ТАССР. Окончил Казанский ветеринарный институт им. Н.Э.Баумана (1973 г.), Саратовскую высшую партийную школу (1987 г.), Казанский государственный финансово-экономический институт (2005 г.).

В 1966 - 1973 гг. - рабочий в совхозе "Ватан" Арского района.
В 1973 - 1974 гг. - главный ветврач в совхозе "Бишнинский" Зеленодольского района.
В 1974 - 1976 гг. - главный ветврач колхоза "Чапаев".
В 1976 - 1980 гг. - председатель колхоза "Правда" Балтасинского района.
В 1980 - 1983 гг. - второй секретарь Балтасинского райкома КПСС.
В 1983 - 1984 гг. - председатель Арского райисполкома.
В 1984 - 1990 гг. - первый секретарь Мамадышского райкома КПСС.
В 1990 - 1991 гг. - председатель Мамадышского райсовета.
В 1990 - 1995 гг. - министр сельского хозяйства и продовольствия РТ.
В 1995 - 1996 гг. - заместитель премьер-министра - министр сельского хозяйства и продовольствия РТ.
В 1996 - 2007 гг. - глава администрации Нурлатского района РТ и г. Нурлат.
В 2000 - 2004 гг. - депутат Государственного совета РТ второго созыва.
В 2006 - 2006 гг. - глава муниципального образования "Нурлатский муниципальный район".
В 2007 - 2011 гг. - депутат Государственной думы РФ пятого созыва, член Комитета ГД по природным ресурсам, природопользованию и экологии, председатель подкомитета по углеводородному сырью.
С 2011 г. - депутат Государственной думы РФ шестого созыва.
С сентября 2016 г. - депутат Государственной Думы РФ седьмого созыва.

Заслуженный работник сельского хозяйства РФ. Доктор ветеринарных наук. Профессор.
Страстный любитель лошадей.

Н. Вильданов, 01.11.2017, 10:30
Тэги: Политика
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Комментарии

ага01 ноября 2017, 10:40
Отозвать этого престарелого неадеквата! На стройку охраником кретина! Пусть там лает!
Лучший комментарий
0
73
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ага01 ноября 2017, 10:42
"Тут надо учитывать и возраст Сибагатуллина и особый менталитет, который есть в некоторых регионах," - у быдлогана и хама нет национальности! Алкаш дескредитирует РТ!
0
52
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Рамиль01 ноября 2017, 10:42
А что Сибгатуллин и Ко другие люди. Пусть не нарушает и все. А лейтенант молодец. Нпдо будет ему поможем. Если его уволят то это будет позор для МВД РТ. Закон же навероне для всех одинаково
1
41
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Стас01 ноября 2017, 10:45
Очередное подтверждение зажратости депутатов. Пуп земли выискался. Пусть ПДД лучше выучить старый баран.
0
38
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Горожанин01 ноября 2017, 10:47
К уголовной ответственности депутата....
0
21
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Горожанин01 ноября 2017, 10:52
Черви всех сожрут
0
4
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Горожанин01 ноября 2017, 10:55
:-)
0
0
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Горожанин,01 ноября 2017, 10:58
Начинаю уважать ГИБДД.
0
14
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Горожанин01 ноября 2017, 11:05
Лейтенанта в президенты Татарии!!!!
0
18
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ага01 ноября 2017, 11:12
В ответ на комментарий пользователя
Начинаю уважать ГИБДД.
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Я бы еще больше уважать стал, если бы этот лейтенант харкнул алкашу в морду. И выложил бы это на Ютуб.
2
9
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Горожанин01 ноября 2017, 11:14
Страстный любитель лошадей.
зоофильством попахивает)))
0
5
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Ильнур Рамазанов01 ноября 2017, 11:23
Сибагатуллин является как раз образцом депутата и чиновника,его поведение целиком и полностью отражает их отношение к людям
0
7
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Горожанин01 ноября 2017, 11:26
На кол этого мразечиновника!!!
0
3
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Горожанин01 ноября 2017, 11:39
Ну очень страстный... Хех
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