Депутат Госдумы от РТ пожаловался на «лейтенантика» из ГИБДД, остановившего его авто

По его словам, "маленький лейтенантик" посмел остановить его автомобиль, несмотря на табличку "Госдума" на лобовом стекле

Депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин сегодня на совещании депутатов Госдумы и членов Совета Федерации в Казани рассказал об отсутствии уважения со стороны "лейтенантика" из ГИБДД, остановившего его автомобиль.

— В последнее время у нас упал авторитет депутатов Госдумы. Я на себе это испытываю в последнее время. В последнее время даже ГАИ останавливает, — цитирует "Реальное время" слова Сибагатуллина.

По его словам, "маленький лейтенантик" посмел остановить его автомобиль, несмотря на табличку "Госдума" на лобовом стекле.

— Написано "Госдума", а он ничего не признает — маленький лейтенантик, вот такой шпингалет остановил, заставляет открыть багажник, я говорит, никого не боюсь, в рот смотрит. Водитель, мой помощник, по своей наивности пошел открывать багажник. Я говорю: "Зачем открываешь? Это же мое личное имущество!" Без суда посягать на личное имущество депутата никто не имеет права, только по решению суда. Потом уехали мы, я сам хотел сесть за руль и уехать, — рассказал Сибагатуллин.

Депутат отметил, что при Рифкате Минниханове "такого не было".

Кстати



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