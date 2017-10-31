В Татарстане готовятся к сокращению нагрузки и увольнениям учителей татарского языка

Учителей татарского языка ждут изменения условий трудовых договоров из-за дискуссии вокруг обязательного изучения татарского языка в школах республики. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ.

Сообщается, что комитет профсоюза разместил образцы уведомлений для директоров школ. Первое уведомление — это о предстоящем увольнении в связи с сокращением численности штата, второе — об изменении условий трудового договора в части уменьшения объема учебной нагрузки.

Напомним, ранее стало известно, что Рособрнадзор завершил проверку по вопросу добровольности изучения татарского языка в школах республики. Однако в министерстве образования и науки РТ официальных заявлений по этому поводу пока делать не стали.

Отметим, что дискуссия вокруг вокруг добровольности изучения татарского языка началась с того, что президент России Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям, который проходил в Йошкар-Оле, заявил, что недопустимо принудительно заставлять человека изучать язык, который для него родным не является.

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