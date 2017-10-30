СМИ: в Татарстане завершились проверки по вопросу добровольности изучения татарского языка

Рособрнадзор завершил проверку по вопросу добровольности изучения татарского языка в школах республики. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства образования и науки РТ Фарида Ишмуратова, передает «Казанский репортер».

Однако, как сообщили порталу ProKazan в министерстве, пока официальных заявлений ведомство делать не будет.

Напомним, проверки в школах республики начались после многочисленных заявлений в прокуратуру по поводу добровольности изучения татарского языка. Проверки продолжались до 27 октября.

Отметим, что все началось с того, что президент России Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям, который проходил в Йошкар-Оле, заявил, что недопустимо принудительно заставлять человека изучать язык, который для него родным не является.

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