Наверх
РЖД обвинили в завышении цен на поезда Казань-Москва
12:32, сегодня8
СМИ: в одной из школ Казани 90 процентов родителей за уроки татарского языка
13:59, сегодня6
В Нижнекамске недалеко от пляжа мужчина искал бобров, а нашел скелет
13:58, сегодня
Жириновский об уроках татарского: это путь к выдавливанию русских из национальных регионов
13:37, сегодня11
Готовь сани летом: 4 ресторана на Набережной для новогодних корпоративов
Как в Казани делают пластические операции по коррекции «азиатских глаз»
13:32, сегодня1
Реклама
В Татарстане скончался 15-летний школьник, которого нашли на улице в состоянии комы
13:27, сегодня2
Бильярд, домкрат и пиво: в Челнах крановщицы снова снялись для эротического календаря
12:05, сегодня19
СМИ сообщили о расколе в штабе Ксении Собчак
11:44, сегодня16
"Крот, свои глаза ты протри": игроки казанского "Зенита" провели первый рэп-баттл
11:34, сегодня1
В Казани появятся еще два новых граффити
11:27, сегодня2
Около "Корстона" сгорела иномарка
11:05, сегодня5
Телеведущая Анфиса Чехова собирается стать кандидатом в президенты России
10:56, сегодня39
В Татарстане мужчина получил 21 год колонии за убийство двух человек
10:46, сегодня3
Путин увеличил штраф за отказ пропустить пешеходов и велосипедистов на "зебре"
10:35, сегодня25
В Татарстане скорый поезд насмерть сбил женщину
10:28, сегодня10
В Татарстане пройдет "коммунистический" автопробег к 100-летию революции‍
09:55, сегодня16
В Казани 3 ноября рассмотрят иск женщины, требующей 1 млн руб за изучение сыном татарского
09:25, сегодня8
Сторонники Навального завалили исполком Казани уведомлениями о проведении митинга
09:09, сегодня25
Сатанизм и духовное пойло: Митрополит Татарстана прокомментировал Хэллоуин
08:57, сегодня60
Фанату "Крылья Советов" на 3 года запретили посещать соревнования из-за матча с "Рубином"
08:42, сегодня1
Ректор КФУ о студентах, спевших на татарском в центре Казани: На них давления нет
08:26, сегодня32
Сегодня в Казани воздух прогреется до +6 градусов
06:16, сегодня1
В Татарстане на этой неделе будут отдыхать три дня подряд
19:42, 30.10.201718
"Рубин" на последних минутах проиграл "Уфе"
19:20, 30.10.201720
Депутат Госдумы от РТ пожаловался на "лейтенантика" из ГИБДД, остановившего его авто
18:59, 30.10.2017118
Казань накануне революции: хлеб по карточкам, "дембель" под запретом и дома-решето
18:55, 30.10.201719
На проспекте Победы водитель с ломом напал на велосипедиста
17:26, 30.10.201729
Главу Минстроя России попросили помочь дольщикам Казани
16:52, 30.10.20173
Яндекс: секс-видео из ночного клуба Нижнего Новгорода попало в топ запросов казанцев
16:40, 30.10.201726
Фигурист из Казани стал призером ТВ-шоу «Ростелекома» «Дети на льду. Звезды»
16:22, 30.10.2017
Рустам Минниханов ушел в краткосрочный отпуск‍
16:19, 30.10.201728
В Татарстане женщина 5 месяцев хранила в погребе труп убитого ею мужчины
15:57, 30.10.201714
В Камском Устье сожгли два «УАЗа»
15:56, 30.10.20175
Завтра в Казани ожидаются дожди и порывистый ветер
15:25, 30.10.20171
Дмитрий Медведев разрешил использовать на перекрестках дорог шуваловские «вафельницы»
15:05, 30.10.201717
СМИ: в РТ мать, с телом которой двое детей просидели пару дней, была убита сожителем
14:57, 30.10.201712
Видео: как в Казани 13 бездомных кошек обрели дом в канун Хэллоуина
14:39, 30.10.20179
СМИ: студентам, спевшим "Туган тел" в центре Казани, запретили общение в соцсетях
14:37, 30.10.201775
В Кировском районе Казани загорелся дом рядом с воинской частью
13:36, 30.10.20177
В Кукморе на центральной площади деревья посадили прямо в асфальт
13:21, 30.10.20178
Tele2 дает абонентам еще больше
13:02, 30.10.20174
В Казань собирается приехать президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
12:57, 30.10.201736
Еще одна известная телеведущая заявила о намерении стать президентом России
12:46, 30.10.201731
В Татарстане заключенных СИЗО отправляют в Марий Эл, решая проблемы с перенаселением
12:42, 30.10.201718
Фишман вместо цветов на день рождения попросила помочь бездомным собакам
12:19, 30.10.201727
В Татарстане житель Египта с семьей опрокинулся в кювет
11:50, 30.10.20177
В Казани осудили водителя Audi A6, который на проспекте Ямашева сбил сотрудника ГИБДД
11:33, 30.10.201724
Новое место: пиццеты, мидии и датские сморреброды в винно-пивном баре Mellow
11:09, 30.10.20173
В Казани из-за крестного хода перекроют центральные улицы города
11:06, 30.10.201738
Главред "Эха Москвы" о татарском: "Российская империя развалилась ровно по этому вопросу"
10:37, 30.10.201790
В Татарстане в магазине продавали детские куртки со свастикой
10:31, 30.10.201715
В правительстве хотят отстранить управляющие компании от сбора платы за услуги ЖКХ
09:55, 30.10.201719
Власти Казани назвали главных нарушителей правил благоустройства
09:28, 30.10.20177
Метшин: «Транспортная система Казани одна из лучших в России»
08:59, 30.10.201744
СМИ: Минздрав не разрешил продавать алкоголь через Интернет
08:35, 30.10.20175
В Татарстане из-за ДТП на дорогу вылилось 400 литров нефти: пострадал водитель
08:10, 30.10.20173
Казань за неделю: споры вокруг татарского языка и законное выселение из центра на окраину
17:24, 29.10.201791
Под Казанью столкнулись четыре легковушки: пострадали двое
15:58, 29.10.201719
При пожаре в частном доме в Казани пострадали двое взрослых и ребенок
14:56, 29.10.20177
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

Жириновский об уроках татарского: это путь к выдавливанию русских из национальных регионов

Жириновский об уроках татарского: это путь к выдавливанию русских из национальных регионов
16+
Фото: kremlin.ru
По его словам, позиция Казани в этом вопросе схожа с позицией Киева

Политик Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию с уроками татарского языка в школах Татарстана, по его словам, позиция Казани в этом вопросе схожа с позицией Киева. Об этом он заявил в рамках молодежного круглого стола, который состоялся накануне в Госдуме РФ.

- ЛДПР всегда только за географическое деление страны, а не по национальному признаку, потому что это путь к сепаратизму. Второе — статус национальных языков. Пожалуйста, изучайте все кто хотят, но добровольно. Нельзя навязывать еще второй язык. Даже русский плохо мы знаем с вами! Надо изучить хорошо один государственный язык — русский. Все остальные — пожалуйста, но добровольно!...

Вот в Киеве сегодня запрещают русский язык! Они одного поля ягода! На Украине запрещают, а в наших регионах отдельных заставляют учить местный национальный язык. Это путь к одному — выдавливанию русских в России из национальных регионов. Посмотрите статистику и вы увидите — везде уменьшается количество русских в национальных регионах, особенно на Северном Кавказе, — заявил Жириновский.

Напомним, до конца октября Рособрнадзор совместно с прокуратурой Татарстана проверяет школы республики в связи с обязательным изучением татарского языка.

При этом президент РТ Рустам Минниханов на заседании в Госсовете РТ сказал, что в вопросах изучения татарского языка "зашли слишком далеко". "Я тоже должен высказаться. Мы зашли слишком далеко. Мы вернулись в 90-е годы, - сказал Минниханов. - Как можно делить общество, когда у нас никаких вопросов по межнациональным отношениям не было — русский, татарин?".

Н. Вильданов, 31.10.2017, 13:37
Тэги: Татарский язык
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Анвар31 октября 2017, 13:49
Жирика в президенты!!!
12
11
Согласны с автором?
Горожанин31 октября 2017, 13:49
Зачем развиваться, лучше дома в соцсетях просиживать, где много групп поинтереснее татарского языка...
5
2
Согласны с автором?
Горожанин31 октября 2017, 13:52
Необходимо прекратить навязывать изучение татарского языка ученикам, для которых он не является родным. Татарский язык необходимо преподавать только на добровольной основе. В этом случае татары будут иметь возможность его изучать, а русские, при желании также его выучат. Хватит нарушать российское законодательство. Высшее руководство РТ (прошлое и нынешнее) которое будет продолжать нарушать закон необходимо привлечь к ответственности.
Лучший комментарий
5
23
Согласны с автором?
Горожанин31 октября 2017, 13:53
Одни пиарщики кругом,а ситуацию изнутри не знают.Никто никого не выдавливает.Просто понаехавшие из деревень колхозаны пытаются учить жизни городских.Назад этих деятелей в аулы и все будет тихо.
10
7
Согласны с автором?
дядя Вася31 октября 2017, 13:59
"Это путь к одному — выдавливанию русских в России из национальных регионов" - это Вольфыч загнул, конечно! Всё-таки не Казахстан и Узбекистан в начале 90-х.
Но то, чем занимается сегодняшнее Минобр. Татарстана (читай, власть) - это чистой воды национализм. У меня у самого мать татарка и она того же мнения.
2
5
Согласны с автором?
Горожанин31 октября 2017, 14:00
Наталияне синекен дэ соцгород мулласына кутак суырырга яллый башласалар имя,раиль айть але имя
3
0
Согласны с автором?
Горожанин31 октября 2017, 14:01
Жириновский всегда очень трепетно относился к татарами. И без комментариев позиция его должна быть понятна.
0
5
Согласны с автором?
Горожанин31 октября 2017, 14:02
В ответ на комментарий пользователя
Жириновский всегда очень трепетно относился к татарами. И без комментариев позиция его должна быть понятна.
Развернуть
Правда потом может обявить что его не правильно поняли. .:-D
0
2
Согласны с автором?
Горожанин31 октября 2017, 14:10
Жириновскому это все только на руку, он давно уже хочет всех татар в Сибирь сослать. И после этого, его разве можно считать адекватным политиком. Его мнение здесь вообще никому не интересно. Пусть сидит у себя в думе и там демагогию разводит...про Украину вон например...а к нам лезть нефиг.
2
3
Согласны с автором?
Горожанин31 октября 2017, 14:12
В ответ на комментарий пользователя
Жириновский всегда очень трепетно относился к татарами. И без комментариев позиция его должна быть понятна.
Развернуть
трепетно в кавычках должно быть.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин31 октября 2017, 14:12
В деревнях и селах национальные школы,в городах для улучшения успеваемости и усваяемости либо русский либо татарский,от куда слово обязательное изучение,предмет задаеться и учитывают успеваемость.родной язык не исчезнет.он будеть обогощаться и преобретать сущность существование содержание!мухаметзянов икрам.
1
0
Согласны с автором?
РЕГИОНАЛ31 октября 2017, 14:18
ЖИРИНОВСКОГО ОБЪЯВИТЬ ПЕРСОНОЙ НОН ГРАТА В ТАТАРСТАНЕ !! ЭТОГО КУСКА ДЕР*МА ВООБЩЕ НЕЛЬЗЯ ПУСКАТЬ В ТАТАРСТАН !!! ПАРТИЮ ЛДПР ЗАПРЕТИТЬ В НАШЕМ РЕГИОНЕ !!!
3
5
Согласны с автором?
Горожанин31 октября 2017, 14:24
А почему бы русский добровольным не сделать, он же тоже не родной для многих национальностей? Россия - тюрьма народов>-(
1
1
Согласны с автором?
Горожанин31 октября 2017, 14:27
В ответ на комментарий пользователя
ЖИРИНОВСКОГО ОБЪЯВИТЬ ПЕРСОНОЙ НОН ГРАТА В ТАТАРСТАНЕ !! ЭТОГО КУСКА ДЕР*МА ВООБЩЕ НЕЛЬЗЯ ПУСКАТЬ В ТАТАРСТАН !!! ПАРТИЮ ЛДПР ЗАПРЕТИТЬ В НАШЕМ РЕГИОНЕ !!!
Развернуть
В своей хате можешь объявить, выкидыш.
Ты никто и звать тебя никак
1
0
Согласны с автором?
Горожанин31 октября 2017, 14:27
Жириновского в президенты, ну хотя бы в премьеры...и Русь восстанет, а всех басурман в Сибирь..
1
0
Согласны с автором?
Горожанин31 октября 2017, 14:28
В ответ на комментарий пользователя
А почему бы русский добровольным не сделать, он же тоже не родной для многих национальностей? Россия - тюрьма народов>-(
Развернуть
Действительно. А то все такие умные. В России они живут видите ли.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин31 октября 2017, 14:30
Димас прими в жопас
0
1
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

2 месяца республика обсуждает татарский язык. Пора подводить итоги

До окончания голосования осталось:
Татарский должен быть обязательнымТатарский должен быть факультативным
Голосов: 18
Голосовать
Голосов: 47
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru