Жириновский об уроках татарского: это путь к выдавливанию русских из национальных регионов

По его словам, позиция Казани в этом вопросе схожа с позицией Киева

Политик Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию с уроками татарского языка в школах Татарстана, по его словам, позиция Казани в этом вопросе схожа с позицией Киева. Об этом он заявил в рамках молодежного круглого стола, который состоялся накануне в Госдуме РФ.

- ЛДПР всегда только за географическое деление страны, а не по национальному признаку, потому что это путь к сепаратизму. Второе — статус национальных языков. Пожалуйста, изучайте все кто хотят, но добровольно. Нельзя навязывать еще второй язык. Даже русский плохо мы знаем с вами! Надо изучить хорошо один государственный язык — русский. Все остальные — пожалуйста, но добровольно!...



Вот в Киеве сегодня запрещают русский язык! Они одного поля ягода! На Украине запрещают, а в наших регионах отдельных заставляют учить местный национальный язык. Это путь к одному — выдавливанию русских в России из национальных регионов. Посмотрите статистику и вы увидите — везде уменьшается количество русских в национальных регионах, особенно на Северном Кавказе, — заявил Жириновский.

Напомним, до конца октября Рособрнадзор совместно с прокуратурой Татарстана проверяет школы республики в связи с обязательным изучением татарского языка.

При этом президент РТ Рустам Минниханов на заседании в Госсовете РТ сказал, что в вопросах изучения татарского языка "зашли слишком далеко". "Я тоже должен высказаться. Мы зашли слишком далеко. Мы вернулись в 90-е годы, - сказал Минниханов. - Как можно делить общество, когда у нас никаких вопросов по межнациональным отношениям не было — русский, татарин?".