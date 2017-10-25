Минниханов о «языковом» вопросе: «Этот вопрос чересчур вышел за пределы»

Президент республики выразил обеспокоенность ситуацией, которая сложилась в школах РТ

Сегодня, 26 октября, президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании в Госсовете РТ прокомментировал вопрос изучения татарского языка в школах республики.

- Я тоже должен высказаться. Мы зашли слишком далеко. Мы вернулись в 90-е годы, - начал Минниханов. - Как можно делить общество, когда у нас никаких вопросов по межнациональным отношениям не было — русский, татарин?

Продолжая тему, глава республики обратился к прокурору РТ Илдусу Нафикову.

- Нам нужно время, чтобы мы с министерством образования РФ смогли этот вопрос довести до конца. У нас сейчас идет конструктивный диалог. Я уверен, мы найдем общие точки решения этого вопроса, - продолжил Минниханов. - Ну, как может быть изучение государственного языка добровольным? Нигде в мире такого нет. Да, в Швейцарии есть, но там их четыре. И из четырех выбираешь два.

Глава республики также добавил, что этот вопрос уже вышел за пределы.

- Если кто-то хочет сказать, что президент республики никак не реагирует — я работаю над этим вопросом! Не надо политизировать! Этот вопрос чересчур вышел за пределы, - добавил он.

Президент также считает недопустимым оказывать давление на директоров школ.

- Получилось, что виноватыми остались директора школ. Я считаю, это неправильно. Вина есть у всех нас, но не у директоров школ, - считает Минниханов. - Именно школы проводят все выборные процессы. Или специально это так делается, чтобы в Татарстане было плохо по отношению к нашему президенту Владимиру Путину, - задался вопросом он.

В свою очередь, заместитель председателя Госсовета РТ Римма Ратникова возмутилась, что в школах детей хотят делить по национальному признаку.

- Начались родительские собрания, на которых детей хотят делить по национальному признаку. Как можно изменить учебный план в начале учебного года? Есть ли достаточные законные на это основания?, - сказала она.

Отметим, что в ходе заседания депутаты намерены также обсудить и другие вопросы. Всего в повестке дня значатся 34 вопроса.

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