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Минниханов о «языковом» вопросе: «Этот вопрос чересчур вышел за пределы»

Минниханов о «языковом» вопросе: «Этот вопрос чересчур вышел за пределы»
16+
Фото: "Татар-информ"
Президент республики выразил обеспокоенность ситуацией, которая сложилась в школах РТ

Сегодня, 26 октября, президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании в Госсовете РТ прокомментировал вопрос изучения татарского языка в школах республики.

- Я тоже должен высказаться. Мы зашли слишком далеко. Мы вернулись в 90-е годы, - начал Минниханов. - Как можно делить общество, когда у нас никаких вопросов по межнациональным отношениям не было — русский, татарин?

Продолжая тему, глава республики обратился к прокурору РТ Илдусу Нафикову.

- Нам нужно время, чтобы мы с министерством образования РФ смогли этот вопрос довести до конца. У нас сейчас идет конструктивный диалог. Я уверен, мы найдем общие точки решения этого вопроса, - продолжил Минниханов. - Ну, как может быть изучение государственного языка добровольным? Нигде в мире такого нет. Да, в Швейцарии есть, но там их четыре. И из четырех выбираешь два.

Глава республики также добавил, что этот вопрос уже вышел за пределы.

- Если кто-то хочет сказать, что президент республики никак не реагирует — я работаю над этим вопросом! Не надо политизировать! Этот вопрос чересчур вышел за пределы, - добавил он.

Президент также считает недопустимым оказывать давление на директоров школ.

- Получилось, что виноватыми остались директора школ. Я считаю, это неправильно. Вина есть у всех нас, но не у директоров школ, - считает Минниханов. -  Именно школы проводят все выборные процессы. Или специально это так делается, чтобы в Татарстане было плохо по отношению к нашему президенту Владимиру Путину, - задался вопросом он. 

В свою очередь, заместитель председателя Госсовета РТ Римма Ратникова возмутилась, что в школах детей хотят делить по национальному признаку.

- Начались родительские собрания, на которых детей хотят делить по национальному признаку.  Как можно изменить учебный план в начале учебного года? Есть ли достаточные законные на это основания?, - сказала она.

Отметим, что в ходе заседания депутаты намерены также обсудить и другие вопросы. Всего в повестке дня значатся 34 вопроса.

Все новости по теме можно прочитать по ссылке.

Люция Кашапова, 26.10.2017, 11:43
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

Горожанин26 октября 2017, 11:47
Засиделся, не нужен нам такой губернатор.
Лучший комментарий
12
71
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Горожанин26 октября 2017, 11:56
Вышел за пределы чего?
Горшку не надо было уроки русского прогуливать в школе.
6
42
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Горожанин26 октября 2017, 11:56
В ответ на комментарий пользователя
Засиделся, не нужен нам такой губернатор.
Развернуть
мы и изучаем государственный русский .. а при чём ту региональный татарский
13
55
Согласны с автором?
Горожанин26 октября 2017, 11:57
Когда татарский не изучался 25 лет назад ,он же не пропал.Идёт ассимиляция населения ,это главная причина.
4
41
Согласны с автором?
Горожанин26 октября 2017, 12:06
Все это ни очем, срать хотели на ваш региональный татяз, дешевки...вопрос денег, на этот так называемый язык выделялись деньги, атеперь не будут, вот в чем проблема, а сами щапла платить за изучение своего так называемого не в сосотоянии..шаймиев денег наворовал и хочет за счет Русских, свой региональный яхзык изучать..ОНИ БАБЛО не получат...
14
33
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Горожанин26 октября 2017, 12:08
действительно. зачем делить детей по национальному признаку - пусть все учат татарский по желанию, как в советское время
6
46
Согласны с автором?
D Владимир26 октября 2017, 12:12
Татарский язык,я считаю,только по желанию
7
37
Согласны с автором?
дададада26 октября 2017, 12:13
Уважаемый Рустам Нургалиевич! Вы не в официальной обстановке поговорите с любым русскоязычным, хорошо ли ему живется в ВАШЕЙ национальной республике и внимательно запишите ответ. Потом перечитайте и поддайте своим НАЦИОНАЛЬНЫМ чиновникам. За ВСЁ
5
32
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дададада26 октября 2017, 12:14
В ответ на комментарий пользователя
действительно. зачем делить детей по национальному признаку - пусть все учат татарский по желанию, как в советское время
Развернуть
ну не забывайте. кто в ЭТОЙ (не нашей) республике хозяин. титульная нация. и это - не русские. министр образования нибениме. это разве татарская городская интеллигенция? даже не деревенская. а аульная
2
31
Согласны с автором?
дададада26 октября 2017, 12:16
В ответ на комментарий пользователя
Когда татарский не изучался 25 лет назад ,он же не пропал.Идёт ассимиляция населения ,это главная причина.
Развернуть
вы себе льстите. никаких межнациональных браков нет. это ван не 80-е, когда никто не смотрел, кто какой национальности. тут вам и флешмобы, и министр говорун - все, только миру и согласию, дружбе народов это никак не помогает. почему власть об этом не думает? как жить будем дальше с такими установками?
3
5
Согласны с автором?
Горожанин26 октября 2017, 12:16
Москве тоже не дураки сидят, тогда 90 ых местные еще не были повязаны как сейчас, попробуйте только не согласиться и мы сразу же узнаем куда утекли миллиарды и кому. Вот тогда не до языков будет.
1
26
Согласны с автором?
дададада26 октября 2017, 12:16
В ответ на комментарий пользователя
Засиделся, не нужен нам такой губернатор.
Развернуть
Пусть он сначала порядок наведет. Ярых националов уберет. Муха-Метшиных клан точно засиделся
1
22
Согласны с автором?
Горожанин26 октября 2017, 12:17
"Этот вопрос чересчур вышел за пределы, - добавил он."
Конечно выйдет, а как же? 25 лет затягивали местные власти языковые гаечки потихоньку, думали таким образом придавить хорошенько "нетитульных", и в этом очень преуспели, надо отметить. Но бесконечно долго так развиваться ситуация не может и не будет, и это естественно. Думай теперь глава региона, что делать.
2
19
Согласны с автором?
Горожанин26 октября 2017, 12:17
Да, какая разница? Что там в школе учат. Кто-нибудь что-нибудь помнит из школы? Вроде кучу стишков заставляли учить, я даже их содержание не вспомню уже.
6
8
Согласны с автором?
Горожанин26 октября 2017, 12:17
Да, Миннеханов верно отметил, вернулись в 90-ее...
0
12
Согласны с автором?
Горожанин26 октября 2017, 12:19
я читаю комменты и охре*еваю от прочитанного....я так понимаю, все довольны Путиным, один у нас Миннеханов виноват во всем, вы совсем уже ?
18
13
Согласны с автором?
Горожанин26 октября 2017, 12:20
Чего там доводить до конца? Отправить обратно в Актаныш, а на его место Хадиуллина поставить. Он Этот путь от учителя до зама прошел, знает что да как.
1
8
Согласны с автором?
Горожанин26 октября 2017, 12:21
В ответ на комментарий пользователя
Пусть он сначала порядок наведет. Ярых националов уберет. Муха-Метшиных клан точно засиделся
Развернуть
этот клан сам Кремль и поставил, мелко плывешь дружок
2
9
Согласны с автором?
Горожанин26 октября 2017, 12:23
А смысл от языка, которым все равно больше половины пользоваться не будут?
Чтоб только федеральное бабло по карманам распихивать?
4
14
Согласны с автором?
Горожанин26 октября 2017, 12:28
Кто-то извне решил у нас раскачать обстановку. Я сначала тоже радовался, что сын больше не будет писать тесты по татарскому и сдавать экзамен, но сейчас мне кажется, что под этим благом соусом нам сюда заносят заразу межнационального раздора. Ругаете горшка, можно подумать что его московский нащальник такой хороший?
12
6
Согласны с автором?
Горожанин26 октября 2017, 12:28
В ответ на комментарий пользователя
я читаю комменты и охре*еваю от прочитанного....я так понимаю, все довольны Путиным, один у нас Миннеханов виноват во всем, вы совсем уже ?
Развернуть
Ещё не так охре..шь, после выборов 2018г.
0
11
Согласны с автором?
Горожанин26 октября 2017, 12:28
Требуем отмены обязательного изучения татарского языка в сколах РТ. Изучать татарский язык только на добровольной основе.
4
20
Согласны с автором?
Горожанин26 октября 2017, 12:30
В ответ на комментарий пользователя
я читаю комменты и охре*еваю от прочитанного....я так понимаю, все довольны Путиным, один у нас Миннеханов виноват во всем, вы совсем уже ?
Развернуть
Я Путиным больше, чем Миннихановым доволен, однозначно.
5
14
Согласны с автором?
горжанин26 октября 2017, 12:33
Русскиий и татарский по желанию
1
8
Согласны с автором?
горжанин26 октября 2017, 12:34
В ответ на комментарий пользователя
Требуем отмены обязательного изучения татарского языка в сколах РТ. Изучать татарский язык только на добровольной основе.
Развернуть
Требуй у машки
9
0
Согласны с автором?
"""26 октября 2017, 12:34
а я хочу пятидневка своему ребенку ((( и больше ничего! устают ОНИ (начальные классы) - САМИ работайте по 6 дней!!!!
0
12
Согласны с автором?
Горожанин26 октября 2017, 12:35
Татарский язык -по желанию родителей
А татарам-обязательное изучение
И власть местную менять нужно
0
18
Согласны с автором?
горжанин26 октября 2017, 12:36
В ответ на комментарий пользователя
А смысл от языка, которым все равно больше половины пользоваться не будут?
Чтоб только федеральное бабло по карманам распихивать?
Развернуть
Не неси фигню.
7
1
Согласны с автором?
горжанин26 октября 2017, 12:38
В ответ на комментарий пользователя
действительно. зачем делить детей по национальному признаку - пусть все учат татарский по желанию, как в советское время
Развернуть
И русский тоже.
2
1
Согласны с автором?
горжанин26 октября 2017, 12:40
В ответ на комментарий пользователя
Засиделся, не нужен нам такой губернатор.
Развернуть
А у нас нет губернатора
3
2
Согласны с автором?
Горожанин26 октября 2017, 12:40
Проказа комменты закрыла под статьей о митинге. Сцыкуны, хе-хе.
1
2
Согласны с автором?
горжанин26 октября 2017, 12:42
В ответ на комментарий пользователя
Вышел за пределы чего?
Горшку не надо было уроки русского прогуливать в школе.
Развернуть
горшок у тебя на голове
7
1
Согласны с автором?
Горожанин26 октября 2017, 12:43
На твои комменты и твое анонимное мнение клали с прибором.
1
0
Согласны с автором?
Горожанин26 октября 2017, 12:44
Если в Татарстане два государственных языка, то все министры, все депутаты просто обязаны разговаривать на обоих, давайте проведем экзамен
1
7
Согласны с автором?
Горожанин26 октября 2017, 12:44
Пудра, вообще не в тему.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин26 октября 2017, 12:44
В ответ на комментарий пользователя
Кто-то извне решил у нас раскачать обстановку. Я сначала тоже радовался, что сын больше не будет писать тесты по татарскому и сдавать экзамен, но сейчас мне кажется, что под этим благом соусом нам сюда заносят заразу межнационального раздора. Ругаете горшка, можно подумать что его московский нащальник такой хороший?
Развернуть
Наконец то кто то меня понял, главный человек желающий раздора сидит в Москве, если уж в Дондасс залез, здесь тем более !
5
6
Согласны с автором?
Иван26 октября 2017, 12:46
В ответ на комментарий пользователя
Я Путиным больше, чем Миннихановым доволен, однозначно.
Развернуть
как я вижу тебе еще не надоел этот еврей
4
1
Согласны с автором?
Горожанин26 октября 2017, 12:48
Договор с Рт не продлили - это обычный регион. Было время вы и почту и банки российские не пускали сюда.
0
6
Согласны с автором?
Горожанин26 октября 2017, 12:51
В ответ на комментарий пользователя
Вышел за пределы чего?
Горшку не надо было уроки русского прогуливать в школе.
Развернуть
Тут вопрос к журналистам, которые сами не понимают что пишут
0
1
Согласны с автором?
Горожанин26 октября 2017, 12:51
Кто мешает татарам изучать татяз! Зачем его навязывать русскоязычному населению? Столько часов преподавания в школах, что забыли о русском! Мы прежде всего в РФ живем!!!!!
1
11
Согласны с автором?
Горожанин26 октября 2017, 12:52
Ах да, у нас же только одна проблема - татарский язык, больше проблем нет в стране, а между тем кто-то в Московии сидит и ручки свои потирает , а вы ведетесь на провокацию! молодцы, че
2
3
Согласны с автором?
Горожанин26 октября 2017, 12:53
В ответ на комментарий пользователя
Вышел за пределы чего?
Горшку не надо было уроки русского прогуливать в школе.
Развернуть
Делить детей по национальному признаку уж точно не нужно, как того хотят некоторые родители.
0
1
Согласны с автором?
alex26 октября 2017, 12:54
В ответ на комментарий пользователя
Если в Татарстане два государственных языка, то все министры, все депутаты просто обязаны разговаривать на обоих, давайте проведем экзамен
Развернуть
не только говорить но и писать тогда уж)
0
2
Согласны с автором?
Горожанин26 октября 2017, 12:56
попробовали бы в Чечне запретить чеченский язык, то Кадыров объявил бы 3ю чеченскую войну и возглавил, как это было у него и его отца в 1ую чеченскую.
2
4
Согласны с автором?
Горожанин26 октября 2017, 13:05
В ответ на комментарий пользователя
попробовали бы в Чечне запретить чеченский язык, то Кадыров объявил бы 3ю чеченскую войну и возглавил, как это было у него и его отца в 1ую чеченскую.
Развернуть
Ктото запрещает татарский учить и разговаривать на нем? Поинтересуйтесь в словаре русского языка о значении слова "запрещать". Надоело уже.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин26 октября 2017, 13:05
В ответ на комментарий пользователя
Не неси фигню.
Развернуть
Ну у тебя авылда все 7 трактористов будут, ок
0
1
Согласны с автором?
горжанин26 октября 2017, 13:09
В ответ на комментарий пользователя
Ну у тебя авылда все 7 трактористов будут, ок
Развернуть
Я ошибся ты ну очень умный
0
1
Согласны с автором?
Горожанин26 октября 2017, 13:10
В ответ на комментарий пользователя
попробовали бы в Чечне запретить чеченский язык, то Кадыров объявил бы 3ю чеченскую войну и возглавил, как это было у него и его отца в 1ую чеченскую.
Развернуть
Наоборот, уроки чеченского в школах сокращаются.
https://www.ekhokavkaza.com/a/27217104.html
0
0
Согласны с автором?
Горожанин26 октября 2017, 13:11
В ответ на комментарий пользователя
А у нас нет губернатора
Развернуть
Будет
0
2
Согласны с автором?
горжанин26 октября 2017, 13:11
В ответ на комментарий пользователя
попробовали бы в Чечне запретить чеченский язык, то Кадыров объявил бы 3ю чеченскую войну и возглавил, как это было у него и его отца в 1ую чеченскую.
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туда кишка тонка
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Горожанин26 октября 2017, 13:12
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Договор с Рт не продлили - это обычный регион. Было время вы и почту и банки российские не пускали сюда.
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И сотовую связь человеческую до 2002 года
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Горожанин26 октября 2017, 13:12
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Засиделся, не нужен нам такой губернатор.
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А какой нам нужен? Как во Владимирской области, тетка, которая даже не понимает, что такое ленд-лиз? Или как в Саратовской области был, это при котором зимой трамвай не ходил из-за того, что снег выпал. Или как в Волгоградской области, может быть? Это где вместо дорог лунный ландшафт. Или ты думаешь, ну вот сейчас уащливого уберут, и тебе из Москвы прекрасного губернатора выпишут, честного, порядочного, который все проблемы (которых у нас немного меньше, чем во многих областях) решит?
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горжанин26 октября 2017, 13:13
В ответ на комментарий пользователя
Договор с Рт не продлили - это обычный регион. Было время вы и почту и банки российские не пускали сюда.
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Его продлили .
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Горожанин26 октября 2017, 13:13
В ответ на комментарий пользователя
Договор с Рт не продлили - это обычный регион. Было время вы и почту и банки российские не пускали сюда.
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И кучу людей кидали с местными"госзаказами" - живете тут, работайте бесплатно
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