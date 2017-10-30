В Казани появятся еще два новых граффити

В Московском районе Казани появятся еще два новых граффити. Хоккейный клуб «Ак Барс» совместно с администрацией Кировского и Московского районов Казани объявляет конкурс эскизов-рисунков. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ак Барс».

- Мы хотим, чтобы любимая всеми нами Казань стала еще ярче и красивее. И вместе мы можем сделать это. В Московском районе есть две остановки общественного транспорта, разрисованные непристойными граффити. Мы предлагаем всем нашим болельщикам принять участие в благоустройстве города, - говорится в сообщении клуба.

Сообщается, что автор лучшего эскиза получит приз — игровую сетку хоккеиста «Ак Барса» с его автографом.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Московском районе на фасаде одного из зданий появится очередное граффити. Этот стрит-арт станет напоминанием о самых главных качествах каждого человека – это добро и забота.

А ранее в Московском районе уже появилась девочка с граффити на фасаде одного из зданий компании «Тасма». По результатам народного голосования девочка получила имя Мира. Высота рисунка составляет 30 метров. Граффити создал стрит-арт-художник и иллюстратор под творческим псевдонимом «Sly Dog». Также появилось граффити с дедушкой на отремонтированном здании «Метроэлектротранса».