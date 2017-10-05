В Казани появится еще одно граффити от автора девочки с лейкой на «Тасме»

В Казани появится новое граффити от автора, который нарисовал девочку на фасаде одного из зданий компании «Тасма». Об этом в своем Instagram сообщил глава Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов.

- Снова воплощаем на фасаде одного из зданий в Московском районе очередное граффити. Этот стрит-арт станет напоминанием о самых главных качествах каждого человека – это добро и забота, - написал Миронов.

Так, по его словам, уличное искусство не оставит равнодушным жителей города.

Напомним, девочка с граффити на фасаде одного из зданий компании «Тасма» появилась в июне этого года. По результатам народного голосования девочка получила имя Мира. Высота рисунка составляет 30 метров. Граффити создал стрит-арт-художник и иллюстратор под творческим псевдонимом «Sly Dog».

Ранее на отремонтированном здании «Метроэлектротранса» появилось граффити с дедушкой.