В Татарстане мужчина получил 21 год колонии за убийство двух человек

В Нижнекамске 57-летний Равиль Салихов получил 21 год колонии за убийство двух человек, сообщает прокуратура РТ.

- Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), - говорится в сообщении.

Напомним, происшествие произошло в ночь на 4 мая этого года. Подсудимый, находясь в одной из квартир дома по проспекту Строителей, распивал спиртные напитки в компании двух приятелей. В какой-то момент между ними началась ссора и драка, в ходе которой Салихов зарезал двух других. В результате происшествия еще один пострадавший был госпитализирован.