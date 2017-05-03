В Нижнекамске в драке убили двух человек

В Нижнекамске сегодня ночью, 4 мая, в доме на проспекте Строителей в ходе драки убили двух мужчин, информацию об этом ProKazan.ru потвердили в МВД.

Предварительно, четыре мужчины выпивали, в какой-то момент между ними началась ссора и драка, в ходе которой один из мужчин зарезал двух других.

В результате происшествия, предварительно, еще один пострадавший был госпитализирован.

Подозреваемый был задержан, сейчас выясняются причины конфликта.