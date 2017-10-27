СМИ: в Казани начали увольнять учителей татарского языка

Прокуратура Татарстана "организует проверку" информации об увольнении учителя татарского языка

В Казани трем учителям татарского языка велели написать заявления об уходе, 30 октября они прекращают работать. Одна из учителей накануне вечером связалась с радио "Азатлык", однако из страха не назвала ни свое имя, ни номер школы, где она преподает.

- Сегодня провела последние занятия. Директор школы заявил(а), что три учителя татарского языка, в том числе и я, освобождены от работы. Количество уроков татарского сокращается, значит, учителя тоже не нужны. В школе было 11 педагогов по татарскому — остаётся восемь, — рассказала учительница.

По ее словам, зарплату обещали платить еще два месяца, "потом еще за две недели заплатят — объяснили так. Ищу новую работу".

Сегодня стало известно, что прокуратура Татарстана "организует проверку" информации об увольнении учителя татарского языка в казанской школе, передает "Idel.Реалии".

Напомним, ранее министр образования РТ Энгель Фаттахов заявил, что несмотря на ситуацию с татарским языком, "ни одного учителя на улице не оставим".

При этом президент РТ Рустам Минниханов на заседании в Госсовете РТ сказал, что в вопросах изучения татарского языка "зашли слишком далеко". "Я тоже должен высказаться. Мы зашли слишком далеко. Мы вернулись в 90-е годы, - сказал Минниханов. - Как можно делить общество, когда у нас никаких вопросов по межнациональным отношениям не было — русский, татарин?".