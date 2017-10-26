Исполком Альметьевска за 390 тыс рублей покупает лебедей, енотов и белок

Департамент экологии и природопользования исполкома Альметьевска покупает 19 животных для каскада прудов за 390 тысяч рублей. Информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно документации, планируется купить четыре енота, одиннадцать белок, два белых и два черных лебедя.

- Животные должны быть неагрессивные, от одного года до двух лет и не бояться людей, - говорится в сообщении.

Сообщается, что стоимость одного енота — 27 тыс рублей, белки — 7,4 тыс рублей, белого лебедя — 35,1 тыс рублей, черного лебедя — 65,1 тыс рублей.

Итоги конкурса подведут 9 декабря.

Напомним, ранее портал ProKazan писал о том, что МВД Татарстана собирается закупить 28 щенков немецкой овчарки. Так, за каждую собаку заказчик готов заплатить 60666,67 рублей. Таким образом, начальная цена контракта составляет почти 1,7 млн рублей.