МВД Татарстана купит 28 щенков немецкой овчарки за 1,7 млн рублей

МВД Татарстана собирается закупить 28 щенков немецкой овчарки. Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок.

Так, за каждую собаку заказчик готов заплатить 60666,67 рублей. Таким образом, начальная цена контракта составляет почти 1,7 млн рублей.

В документации указано, что щенки должны соответствовать стандартам породы, иметь родословную. Кроме того, сказано, какими должны быть окрас и части тела закупаемых собак.

- Хвост должен доставать до скакательного сустава, но быть при этом не длиннее середины плюсны. Хвост должен быть опущен в виде плавной дуги, держаться мягко свисающим изгибом, - говорится в сообщении.

Собаки также должны быть привиты от бешенства, чумки и других собачьих инфекций.

Прием заявок начался 25 апреля и продлится до 4 мая. Аукцион назначен на 10 мая.