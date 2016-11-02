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МВД Татарстана купит 28 щенков немецкой овчарки за 1,7 млн рублей

МВД Татарстана купит 28 щенков немецкой овчарки за 1,7 млн рублей
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Фото: http://www.publicdomainpictures.net/

МВД Татарстана собирается закупить 28 щенков немецкой овчарки. Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок.

Так, за каждую собаку заказчик готов заплатить 60666,67 рублей. Таким образом, начальная цена контракта составляет почти 1,7 млн рублей.

В документации указано, что щенки должны соответствовать стандартам породы, иметь родословную. Кроме того, сказано, какими должны быть окрас и части тела закупаемых собак.

- Хвост должен доставать до скакательного сустава, но быть при этом не длиннее середины плюсны. Хвост должен быть опущен в виде плавной дуги, держаться мягко свисающим изгибом, - говорится в сообщении.

Собаки также должны быть привиты от бешенства, чумки и других собачьих инфекций.

Прием заявок начался 25 апреля и продлится до 4 мая. Аукцион назначен на 10 мая. 

Люция Кашапова, 27.04.2017, 13:19
Тэги: Животные
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Комментарии

Rus27 апреля 2017, 13:44
А что реально щенок немецкой овчарки 60 000 рублей стоит?
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Ирина Булка27 апреля 2017, 14:11
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Собаковод27 апреля 2017, 14:11
Да уж. Совсем супер супер элитные овчарки должны быть за такие деньги.....
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