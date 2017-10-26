В Казани открыли обновленную дорогу в поселок Салмачи

Год назад президент Татарстана Рустам Минниханов поручил решить проблему с ежедневными пробками на выезде из поселка Салмачи, о которых жители города жаловались в соцсетях

Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин и министр транспорта РТ Ленар Сафин открыли обновленную дорогу в поселок Салмачи, расходы на расширение улицы Кул Гали составили 261 млн рублей.

- Это большой прорыв, это на самом деле "дорога жизни" для жителей пяти поселков, население которых составляет почти 20 тыс. человек. Это как население райцентра, такого как Мамадыш. Мы получали огромное количество жалоб на уровне города, района и в "Народный контроль", и президенту писали, - заявил Метшин.

В рамках выполнения ремонта расширили проезжую часть с двух до четырех полос, а на примыкании с улицей Габишева — до шести полос.

Напомним, в сентябре прошлого года президент Татарстана Рустам Минниханов поручил властям Казани решить проблему с ежедневными пробками на выезде из поселка Салмачи, о которых жители города жаловались в соцсетях. По словам Минниханова, все новое жилищное строительство необходимо вести, учитывая транспортную ситуацию, чтобы не усугублять ее и не создавать пробок.

Весной жители поселков Салмачи, Вишневка и Привольный сняли клип-пародию на песню группы "Грибы" "Тает лед". С помощью этого клипа они пытаются обратить внимание на проблему пробок на выезде из поселков и отсутствия школы.