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В Татарстане МРОТ повысят на полторы тысячи рублей

В Татарстане МРОТ повысят на полторы тысячи рублей
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Фото: gossov.tatarstan.ru
Величина средней зарплаты по Татарстану, заложенная в бюджет на 2018 год, составляет 30050 рублей

В Татарстане минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2018 году вырастет на 1600 рублей — с 7800 до 9400 рублей. Об этом сообщили накануне в ходе заседания в Госсовете РТ.

Сообщается, что также вырастет зарплата у бюджетников. Учителям зарплату доведут до 100% от средней по республики, а врачам и работникам учреждений высшего образования — до 200%.

Величина средней зарплаты по Татарстану, заложенная в бюджет на 2018 год, составляет 30050 рублей, передает "Реальное время". 

Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2018 года повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 85% от прожиточного минимума, а с 1 января 2019 года уравнять оба этих показателя.

- Предлагаю как минимум с 1 января 2018 года повысить МРОТ с нынешних 71-72% от прожиточного минимума трудоспособного населения до 85%. И не позднее, а если правительство посчитает возможным, и раньше, но не позднее 1 января 2019 года приравнять МРОТ и прожиточный минимум. Я прошу правительство внести соответствующие предложения в Государственную Думу вместе с проектом федерального бюджета на ближайшую трехлетку, - сказал Путин. 

Люция Кашапова, 27.10.2017, 08:11
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин27 октября 2017, 08:36
Вот таще надо сокращать зарплаты чиновникам,чтобы прибавить народу
0
2
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Дед 127 октября 2017, 08:43
Пенсии собираются повышать?!
0
1
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Гость27 октября 2017, 08:57
Интересно. Как они их собираются поднять если у нас не бюджетников их снижают? Ведь собираемость налогов тоже снижается? Или я ничего не понимаю.
0
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