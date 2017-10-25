Мухаметшин обещал сохранить обязательное преподавание татарского языка в школах

Спикер Госсовета Фарид Мухаметшин заявил, что власти Татарстана настаивают на обязательном изучении двух государственных языков республики

- Будет так решено, как мы настаиваем. Я уверен. Другого пути нет, — сказал он, передает "Коммерсант".

По его словам, речь только может идти о "методике преподавания по разным категориям и об объемах преподавания", но "не более".

Он напомнил, что статус татарского языка как государственного установлен конституцией Татарстана, которая принята на год раньше российской. В 2004 году Конституционный суд РФ подтвердил право республик вводить преподавание региональных государственных языков в школах.

- Я думаю, что мы добьемся и решение будет найдено, - подчеркнул спикер.

Также Мухаметшин сообщил, что из-за отложения рассмотрения вопроса о преподавании государственных языков перерыв в 33-м заседании парламента продлится две недели — месяц, после чего Госсовет РТ вернется к вопросу о преподавании госязыков.

Напомним, сегодня президент РТ Рустам Минниханов прокомментировал тему с татарским языком в школах, по его словам, "мы зашли слишком далеко, мы вернулись в 90-е годы".