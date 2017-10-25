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Между Казанью и Грозным может появиться прямой авиарейс

Между Казанью и Грозным может появиться прямой авиарейс
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Фото: ProKazan.ru

Между Казанью и Грозным в 2018 году может появиться прямой авиарейс. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Чеченской Республики Муслим Байтазиев, пишет ТАСС.

По его словам, речь идет о привлечении туристов в Грозный.

- Уже в начале ноября появится дополнительный рейс в Москву. В этом же месяце мы запустим прямое авиасообщение в Санкт-Петербург. Также в ближайшее время, возможно, в 2018 году появится прямой авиарейс в Казань и Ростов-на-Дону, - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 ноября из Казани запускается прямой авиарейс в чешский Пардубице. Согласно расписанию, рейсы будут выполняться по средам и субботам, выполнять его будет авиакомпания «Россия» на 189-местных Boeing 737. 

Люция Кашапова, 26.10.2017, 13:05
Тэги: Туризм
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Комментарии

Анвар26 октября 2017, 13:17
Зачем???
0
8
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Горожанин26 октября 2017, 13:46
Это для кого?
0
4
Согласны с автором?
Горожанин26 октября 2017, 13:57
Я боюсь!
0
3
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