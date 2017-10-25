Между Казанью и Грозным может появиться прямой авиарейс

Между Казанью и Грозным в 2018 году может появиться прямой авиарейс. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Чеченской Республики Муслим Байтазиев, пишет ТАСС.

По его словам, речь идет о привлечении туристов в Грозный.

- Уже в начале ноября появится дополнительный рейс в Москву. В этом же месяце мы запустим прямое авиасообщение в Санкт-Петербург. Также в ближайшее время, возможно, в 2018 году появится прямой авиарейс в Казань и Ростов-на-Дону, - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 ноября из Казани запускается прямой авиарейс в чешский Пардубице. Согласно расписанию, рейсы будут выполняться по средам и субботам, выполнять его будет авиакомпания «Россия» на 189-местных Boeing 737.