Из Казани в чешский Пардубице запускается прямой авиарейс

С 1 ноября из Казани запускается прямой авиарейс в чешский Пардубице. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта «Казань».

Согласно расписанию, рейсы будут выполняться по средам и субботам, выполнять его будет авиакомпания «Россия» на 189-местных Boeing 737.

Напомним, ранее сообщалось, что со 2 ноября из Казани в Москву запускается новый регулярный авиарейс, который будут осуществлять «Уральские авиалинии». Стоимость билета в одну сторону составит 2100 рублей.

Справка



Авиакомпания «Россия» входит в Группу «Аэрофлот». Маршрутная сеть авиакомпании «Россия» в весенне-летнем сезоне 2017 г. включает в себя более 120 регулярных и туристических направлений. Воздушный флот авиакомпании состоит из современных самолетов – Airbus А319, Airbus A320, Boeing 737 NG, Boeing 747, Boeing 777.