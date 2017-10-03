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Компанию ПСО «Казань» наказали за стадион в Самаре

Компанию ПСО "Казань" наказали за стадион в Самаре
16+
Фото: архив Правительства Самарской области
Отставание в строительстве спортивного объекта достигало полутора месяцев

На компанию ПСО «Казань» были наложены штрафные санкции за нарушение сроков подготовки стадиона в Самаре к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков, передает ТАСС.

- Имеются отставания на отдельных этапах работ на стадионе в Самаре — до полутора месяцев. В отношении подрядчика применены штрафные санкции. Разработан график ликвидации допущенных отставаний, установлен ежедневный мониторинг его выполнения. На данный момент ситуация находится под контролем, стадион будет сдан в срок, — заявил министр.

Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев перенес сроки ввода в эксплуатацию стадиона «Самара Арена» с 2017 на 2018 год

Согласно документу, общая сметная стоимость строительства «Самара Арены» составляет 18,92 млрд рублей, а в федеральном бюджете на эти цели заложено только 18,14 млрд рублей.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Сочи, Калининграде, Волгограде и Екатеринбурге.

Н. Вильданов, 04.10.2017, 08:19
Тэги: Чемпионат мира по футболу
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Комментарии

Горожанин04 октября 2017, 08:25
Пенсионеры России могли бы дать, как пенсионеры Европы. Если бы, не эти...
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0
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Анатолий04 октября 2017, 08:34
Когда уже это ПСО прикроют?????
0
8
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Горожанин04 октября 2017, 08:37
Салават Купере профукали, пошли по соседям объекты нагибать.
0
5
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глас народа04 октября 2017, 08:48
Это не у Минеханова под крылошком сидеть в Татарстане, будет сопли жевать, нагнут так и фамилию неспросят, ты удашливый здесь,и то пока.........
0
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