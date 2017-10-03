Компанию ПСО «Казань» наказали за стадион в Самаре

Отставание в строительстве спортивного объекта достигало полутора месяцев

На компанию ПСО «Казань» были наложены штрафные санкции за нарушение сроков подготовки стадиона в Самаре к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков, передает ТАСС.

- Имеются отставания на отдельных этапах работ на стадионе в Самаре — до полутора месяцев. В отношении подрядчика применены штрафные санкции. Разработан график ликвидации допущенных отставаний, установлен ежедневный мониторинг его выполнения. На данный момент ситуация находится под контролем, стадион будет сдан в срок, — заявил министр.

Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев перенес сроки ввода в эксплуатацию стадиона «Самара Арена» с 2017 на 2018 год.

Согласно документу, общая сметная стоимость строительства «Самара Арены» составляет 18,92 млрд рублей, а в федеральном бюджете на эти цели заложено только 18,14 млрд рублей.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Сочи, Калининграде, Волгограде и Екатеринбурге.