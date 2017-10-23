В парке «Черное озеро» начали снимать брусчатку, которую уложили весной

В казанском парке «Черное озеро» начали снимать брусчатку на дорожках, которая была уложена минувшей весной, б этом сообщает «Бизнес Online».

Уже убрана брусчатка около кафе, сейчас работы проводятся в той части парка, где реконструкция уже завершилась.

Напомним, ранее на ремонт парка Черное озеро собирались потратить 70 млн рублей. До 15 декабря необходимо будет сделать новые тротуары, озеленить территорию и установить малые архитектурные формы, отремонтировать чаши озера, выполнить гидроизоляцию фонтанов, восстановить лестницы, канализацию и водопровод, наружное освещение, сети электроснабжения и системы полива.