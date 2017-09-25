В Казани на ремонт парка Черное озеро потратят 70 млн рублей, деньги будут выделены из федерального бюджета и бюджета Татарстана. Тендер был опубликован на сайте госзакупок.

Победителю тендера необходимо будет сделать новые тротуары, озеленить территорию и установить малые архитектурные формы, отремонтировать чаши озера, выполнить гидроизоляцию фонтанов, восстановить лестницы, канализацию и водопровод, наружное освещение, сети электроснабжения и системы полива.

Ремонт парка должны завершить до 15 декабря, аукцион состоится 12 октября.

Напомним, ранее ProKazan.ru выяснил, как будет выглядеть парк казанцев "Черное озеро" после окончания реставрации.