В Казани хотят построить новый торговый центр за 6 млрд рублей

Стройку планируют начать уже 15 ноября

В Казани планируют построить новый торговый центр за 6 млрд рублей. Публичные слушания по этому проекту накануне прошли в столице Татарстана.

Проект надеется воплотить девелоперская компания UD Group (партнерская компания «Унистроя»). Пятиэтажный торгово-развлекательный комплекс планируют построить на Павлюхина общей площадью 136 тыс кв м.

Как пишет «Реальное время», на двух нижних этажах расположится парковка, на третьем этаже будут торговые зоны и фуд-корт. Отмечается, что уже есть договоренность с гипермаркетом «Лента».

- Новый торговый центр будет превышать по размерам даже «Мегу» (112 тыс кв м), - отметил руководитель проекта Игорь Гуров.

По словам Гурова, в планах также благоустроить территорию вокруг ТЦ — разбить две пешеходные зоны с фонтанами, посадить деревья.

Отмечается, что стройку планируют начать 15 ноября и закончить уже к 2020 году.

Напомним, ранее в Казани на улице Зорге открылся ТЦ «ГоркиПарк».