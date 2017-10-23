В Казани не смогли продать здание бывшего отеля Mariott, даже снизив цену

На конкурс вновь не поступило ни одной заявки

В Казани здание бывшего отеля Mariott не смогли продать по сниженной на 200 млн рублей — за 1 млрд рублей. Об этом сообщил организатор конкурса ООО «Корт», передает «Коммерсантъ».

На конкурс вновь не поступило ни одной заявки.

Напомним, в августе Center Hotel Kazan Kremlin (такое название отель получил после разрыва с сетью Marriott) на торгах не удалось продать за 1,2 млрд рублей. По оценкам экспертов, цена гостиничного комплекса слишком завышена. Реальная же стоимость здания не дороже 700-800 млн рублей.

Казанский отель Mariott стал причиной конфликта между владельцем и управляющим. Прежний собственник отеля Marriott — ООО «Динамикс Групп» ранее сотрудничал с гостиничным оператором ООО «СиУай Казань Отель Лизинг». «Динамикс Групп» была признана банкротом. Договор с оператором был расторгнут из-за того, что он не платил за аренду гостиничного комплекса и не выполнял законные требования конкурсного управляющего Павла Лесникова. Поэтому Лесников решил привлечь в Marriott нового оператора.