Цену на здание бывшего казанского отеля Mariott снизили до 1 млрд рублей

В Казани снова выставлено на торги здание бывшего отеля Mariott. На этот раз конкурсный управляющий ООО «Динамикс Групп» снизил цену до 1,08 млрд рублей, передает «Коммерсантъ».

Так, цена на Center Hotel Kazan Kremlin (такое название отель получил после разрыва с сетью Marriott) опустилась на 100 млн рублей.

Сообщается, что результаты торгов будут подведены 19 октября.

Напомним, ранее в Казани не удалось продать на торгах здание бывшего отеля Mariott за 1,2 млрд рублей. На конкурс так и не поступило ни одной заявки. По оценкам экспертов, цена гостиничного комплекса слишком завышена. Реальная же стоимость здания не дороже 700-800 млн рублей.

Казанский отель Mariott стал причиной конфликта между владельцем и управляющим. Прежний собственник отеля Marriott — ООО «Динамикс Групп» ранее сотрудничал с гостиничным оператором ООО «СиУай Казань Отель Лизинг». «Динамикс Групп» была признана банкротом. Договор с оператором был расторгнут из-за того, что он не платил за аренду гостиничного комплекса и не выполнял законные требования конкурсного управляющего Павла Лесникова. Поэтому Лесников решил привлечь в Marriott нового оператора.