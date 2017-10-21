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В Татарстане активисты просят отменить показ фильма «Матильда»

В Татарстане активисты просят отменить показ фильма «Матильда»
16+
Фото: скриншот видео

Православная общественность Елабуги обратилась к генеральному директору ЗАО «Эссен Продакшн АГ» и владельцу РК «Манхеттен» и кинотеатра «Бруклин» Леониду Барышеву с просьбой отменить показ фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя, пишет «Бизнес Онлайн».

По мнению активистов, сюжет фильма является ложным по отношению к святым РПЦ и к самой российской истории.

- Это плевок в душу народа. Руководители Чечни, Дагестана, Ингушении не поддержали показ фильма. В мусульманских республиках прекрасно понимают, что нельзя прикасаться к святому. А у нас, получается, уже ничего святого не остается. Люди высокой духовной жизни предупредили: если будет показан фильм «Матильда», Россия погибнет, - говорится в сообщении.

Активисты также отправили открытое письмо президенту Татарстана Рустаму Минниханову, в министерство культуры РТ и главе Елабужского района.

Напомним, фильм «Матильда» о романе Николая II с балериной Матильдой Кшесинской выходит в российский прокат 26 октября.

Ранее портал ProKazan писал о том, что в Казани в кинотеатр «Киномакс» прислали письмо с угрозой о поджоге из-за планируемого показа фильма «Матильда». Такие же письма с угрозами поступили в адрес филиалов «Киномакса» во Владимире, Рязани, а также руководству компании в Москве.

 

Люция Кашапова, 23.10.2017, 13:36
Тэги: Искусство
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Комментарии

12823 октября 2017, 13:41
Почему когда святой князь Владимир в фильме "Викинг" валялся в собственной блевотине и насиловал невесту перед толпой никого это не волновало? А сейчас прям миллион оскорбленных. Лицемеры
0
3
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Форвард23 октября 2017, 13:43
Да, хорошую рекламу для фильма сделали. Меньше бы кричали, сами ажиотаж и интерес среди народа подстегнули.
0
1
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Горожанин23 октября 2017, 13:52
Фильм, скорее всего, так себе, но реклама кассовые сборы обеспечила.
0
2
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Злобный Аноним23 октября 2017, 14:01
В ответ на комментарий пользователя
Почему когда святой князь Владимир в фильме "Викинг" валялся в собственной блевотине и насиловал невесту перед толпой никого это не волновало? А сейчас прям миллион оскорбленных. Лицемеры
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Потому что по нему никто недотраханный не сохнет 8-| А тут бывшая прокурорша и депутатша...
0
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