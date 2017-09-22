В Казани кинотеатру угрожали поджогом из-за фильма «Матильда»‍

Такие же письма были разосланы в кинотеатры других городов России

В Казани в кинотеатр "Киномакс" прислали письмо с угрозой о поджоге из-за планируемого показа фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя, об этом сообщает ИА "Новый день".

Такие же письма с угрозами поступили в адрес филиалов «Киномакса» во Владимире, Рязани, а также руководству компании в Москве.

При этом по факту принуждения руководства коммерческой организации к отказу от демонстрации художественного фильма под угрозой применения насилия в отношении зрителей киносети и нанесения ущерба собственникам кинотеатров в МВД возбудили дело по статье "Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения".

По подозрению в совершении преступления был арестован лидер организации "Христианское государство" Александр Калинин.

12 сентября сообщалось, что объединенная сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" отказалась показывать "Матильду" из-за поступающих угроз.