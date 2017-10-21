На ликвидацию Спурт Банка потратят почти 100 млн рублей

На ликвидацию казанского банка «Спурт» планируется потратить 99,5 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ), на которое возложены функции конкурсного управляющего.

Так, 50,84 млн рублей потратят на выплату зарплат уволенным сотрудникам. Более 43 млн рублей потребуется на административно-хозяйственные расходы, в том числе на бухгалтерию — 14,6 млн рублей, судебные издержки — 11,5 млн рублей, содержание зданий и аренду помещений — 9,5 млн рублей.

Напомним, 27 сентября Арбитражный суд РТ признал Спурт Банк банкротом. Суд ввел конкурсное производство сроком на 1 год и назначил заседание по результатам на 26 сентября 2018 года. 21 июля Центробанк отозвал лицензию у казанского банка «Спурт». По величине активов кредитная организация на 1 июля занимала 183 место в банковской системе РФ.

В начале июля Спурт банк, находящийся под мораторием на удовлетворение требований кредиторов и управлением Агентства по страхованию вкладов, закрыл два дополнительных офиса в Казани.

Спурт банк был учрежден в 1992 году в форме открытого акционерного общества. В 1998 году крупнейшим акционером банка стало ЗАО "Татгазинвест" - региональный оператор "Газпрома" по реализации газа.