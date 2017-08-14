В Татарстане парень выпал с балкона после ссоры с девушкой

В Нижнекамске накануне вечером погиб 18-летний студент местного технологического колледжа, который выпал с балкона общежития, информацию из соцсетей подтвердил источник ProKazan.ru.

По предварительным данным, парень вместе с подругой находился на дне рождения друга, в какой-то момент они поссорились. Уже после этого и произошло трагическое падение с балкона.

От полученных при падении травм парень скончался до приезда медиков. По данному факту идет доследственная проверка.