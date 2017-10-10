Со 2 ноября из Казани в Москву запускается новый регулярный авиарейс, который будут осуществлять «Уральские авиалинии». Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта «Казань».

Стоимость билета в одну сторону составит 2100 рублей.

- Вылет в Казань из Домодедово будет осуществляться по средам, обратно — по четвергам, - говорится в сообщении.

Сообщается, что рейс будет осуществляться на комфортабельных лайнерах семейства A-320, оборудованных салонами бизнес- и экономического класса.

Напомним, ранее с 4 октября из Казани открылись прямые рейсы в Калининград. Татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» будет выполнять рейсы по средам. Из Казани самолет вылетает в 18.00 и прибывает в Калининград в 19.50. Вылет из Калининграда в 19.50, в Казани самолет приземлится в 00.30.