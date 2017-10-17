Первую очередь мусоросжигательного завода в Казани запустят в 2021 году

Первую очередь мусоросжигательного завода в Казани планируют подготовить к вводу к 2021 году. Об этом заявил глава министерства природы РФ Сергей Донской, передает «Интерфакс».

- В рамках приоритетного проекта запланировано также строительство пяти заводов по переработке отходов со сроком ввода в эксплуатацию в 2022 году. Первая очередь в Московской области и в городе Казань будет готова к вводу в эксплуатацию в 2021 году. С целью внедрения системы раздельного сбора и увеличения отходов вторичного оборота мы ввели запрет на захоронение отдельных видов отходов. Вышел соответствующий документ правительства, - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что мусоросжигательный завод японско-швейцарской Hitachi Zosen Inova (HZI) проектной мощностью 550 тыс. тонн в год с выработкой 55 МВт электроэнергии планируется сдать в декабре 2022 года.

В мае глава республики Рустам Минниханов в рамках урока экологии, который прошел в гимназии №3 заявил, что мусоросжигательный завод не будет ничего загрязнять.

- Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы. Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно, - отметил президент.