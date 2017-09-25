СМИ: мусоросжигательный завод перенесут из Казани в Зеленодольский район

Такое решение было принято из-за возникшей "социальной напряженности"

Компания «РТ-Инвест» (является структурой «Ростеха») не станет строить мусоросжигательный завод под Казанью, принято решение перенести его в Зеленодольский район. Об этом сообщает Inkazan.ru.

- Принимая во внимание социальную напряженность в связи со строительством объекта по термической переработке ТКО в энергию, было принято решение найти участок, расположенный в достаточной удаленности от жилой застройки, — сообщили в компании «РТ-Инвест».

Где именно расположен участок, на котором появится предприятие, не уточняется.

- Участок расположен оптимально с точки зрения пожеланий населения об удаленности от мест проживания людей, - отметили в компании.

Напомним, мусоросжигательный завод японско-швейцарской Hitachi Zosen Inova (HZI) проектной мощностью 550 тыс. тонн в год с выработкой 55 МВт электроэнергии планируется сдать в декабре 2022 года.

Напомним, в мае глава республики Рустам Минниханов в рамках урока экологии, который прошел в гимназии №3 заявил, что мусоросжигательный завод не будет ничего загрязнять.

- Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы. Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно, - отметил президент.