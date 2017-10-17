Рособрнадзор начал проверять школы Татарстана в связи с обязательным изучением татарского

Проверка продлится до 27 октября

Рособрнадзор совместно с прокуратурой Татарстана начал проверять школы республики в связи с обязательным изучением татарского языка. Проверка продлится до 27 октября.

- В настоящее время работает Рособрнадзор в Республике Татарстан, идет проверка. И думаю, что как только она завершит свою работу, все изменения будут обязательно вам сообщены, - сообщила журналистам заместитель министра образования и науки РТ Лариса Сулима.

Напомним, ранее прокуратура Казани потребовала исключить предметы «татарский язык» и «литературное чтение на татарском языке» из обязательной части учебного плана. Соответствующий документ за подписью прокурора Советского района Казани М.Х.Фатыхова был опубликован в соцсети.

Отметим, что тема добровольности изучения татарского языка в школах республики в последнее время активно обсуждается в СМИ.

Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ совместно с Рособрнадзором до 30 ноября проверить добровольность изучения национальных языков. Согласно документу, который утвердил президент по итогам заседания совета по межнациональным отношениям, руководители регионов до 1 декабря должны довести объем изучения русского языка до уровня, который рекомендует министерство образования и науки РФ.

Ранее Путин на заседании совета по межнациональным отношениям, который проходил в Йошкар-Оле, заявил, что недопустимо принудительно заставлять человека изучать язык, который для него родным не является.