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Соцсети: прокуратура Казани потребовала исключить обязательный татарский из учебных планов

Соцсети: прокуратура Казани потребовала исключить обязательный татарский из учебных планов
16+
Фото: ProKazan.ru
О результатах и принятых мерах необходимо отчитаться до 23 октября

Прокуратура Казани потребовала исключить предметы «татарский язык» и «литературное чтение на татарском языке» из обязательной части учебного плана. Соответствующий документ за подписью прокурора Советского района Казани М.Х.Фатыхова был опубликован в соцсети в группе «Поборы в школах и детсадах».

- Привести учебные планы для начальных, средних и старших классов в соответствии с действующим законодательством об образовании, - говорится в тексте документа.

Так,  согласно документу, директорам школ предписано исключить предметы «татарский язык», «литературное чтение» (на татарском языке) из «обязательной части учебного плана».

- Принять учебный план, предусмотрев выбор родного языка изучения, с учетом мнения участников образовательного процесса, - сказано в документе.

Кроме того, в документе сказано, что о результатах и принятых мерах необходимо отчитаться до 23 октября.

Напомним, ранее портал ProKazan писал о том, что после второй проверки прокуратура Сармановского района Татарстана подтвердила факт принудительного изучения татарского языка в Петрозаводской школе района.

Отметим, что масштабная проверка добровольности изучения татарского языка уже началась в школах республики. По ряду из них есть прокурорские предписания. Так, прокуратура Приволжского района Казани вынесла представление об устранении нарушений требований законодательства по вопросу изучения татарского языка в школе №150. 

Люция Кашапова, 16.10.2017, 13:50
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

Горожанин16 октября 2017, 14:00
Наконец дождались. В течении 25 лет нарушали права русских и русскоязычных учеников. Министр образования РТ Фаттахов - ушлепок тупоголовый.
Лучший комментарий
11
51
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Горожанин16 октября 2017, 14:04
Ура!!!! Справедливость!!!!
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Горожанин16 октября 2017, 14:04
Ура!!! И Энгеля Фаттахова в отставку!
6
32
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Горожанин16 октября 2017, 14:06
почему только в Казани, как же Челны?8'-(
3
15
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Горожанин16 октября 2017, 14:06
Вот это поворот!
2
15
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Горожанин16 октября 2017, 14:08
В ответ на комментарий пользователя
Ура!!! И Энгеля Фаттахова в отставку!
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Отправить Фаттахова обратно в Актанышский район, коровам хвосты крутить. Ничего другого все равно делать не имеет.
3
29
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Горожанин16 октября 2017, 14:09
В ответ на комментарий пользователя
Татарин, учи татарский, ходи на спектакли, общайся на татарском в своей среде. При чем тут русские дети?
5
28
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Ильдар16 октября 2017, 14:11
ну наконец-то ! однако, вангую:
1. " на местах" родителей будут явно-неявно убеждать написать "хотелку" на изучение татарского
2. будут нести ересь вроде "ввиду того, что количество учащихся, выбравших в качестве родного "русский" язык невелико , организовать их учебный процесс отдельно от основной татарской группы на данный момент не представляется возможным"

родители - БОРИТЕСЬ за свои права. если вы так решили - так и должно быть, не позволяйте давить на совесть. татарский язык не спасется, если дети из под палки его поучат - язык забудется без практики сразу же. спасать его не так надо. а у вас появиться лишнее время посвятить себе, а не урокам.
3
28
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Горожанин16 октября 2017, 14:12
В ответ на комментарий пользователя
А что такое Конституция РТ?
2
14
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Ильдар16 октября 2017, 14:14
В ответ на комментарий пользователя
Татарин, привет! переписывались в ветке ниже. по поводу "запрета на изучение". Мои аргументы таки сильнее оказались - как видно из новостей текущих. Можешь и дальше материться и поливать всех грязью, как ты обычно делаешь - это ничего не изменит. кусай локти и пей новопассит)))
4
13
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Горожанин16 октября 2017, 14:17
Ну наконец то. Я сам наполовину татарин, но рад что так. Надо делать упор на общемировые языки, по татарски и дома можно поговорить :)
5
20
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Горожанин16 октября 2017, 14:28
В ответ на комментарий пользователя
Давайте и русский удалим. и математику. и литературу. и физру. пусть дети вообще ничего не учат .
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Не вопрос. Своих детей учи как хочешь
2
20
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Горожанин16 октября 2017, 14:47
Правительству Татарстана необходимо обратится публично к ООН и НАТО о защите татарского населения! Цивилизованные народы ЕС, Северной Америке и Австралии не должны закрывать должны встать в защиту угнетаемых и притесняемых!
9
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Горожанин16 октября 2017, 14:50
Мне вот не понятно чего РФ ноет о запрете русского языка в Украине и Прибалтике в то врем как у себя в прямую ущемляет права нац.меньшинств
9
5
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин16 октября 2017, 14:53
В ответ на комментарий пользователя
Не вопрос. Своих детей учи как хочешь
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Ага, как ты - неграмотно писать даже не родном русском.
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Таслима16 октября 2017, 14:54
Рано радуетесь; соцсети еще и не такое соврут))))
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Горожанин16 октября 2017, 14:54
В ответ на комментарий пользователя
Ну наконец то. Я сам наполовину татарин, но рад что так. Надо делать упор на общемировые языки, по татарски и дома можно поговорить :)
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как будто ты разговариваешь дома....
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Татарин16 октября 2017, 14:57
В ответ на комментарий пользователя
Рано радуетесь; соцсети еще и не такое соврут))))
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Ну думаю что это скорее всего правда!((( Таслима прочитайте ФИО подписавшего!:-D Эх в каждом народе есть манкурты к сожалению! Особенно их много среди силовых ведомств. Дай такому волю манкурту он и татар с удовольствием жечь начнет!((((
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Горожанин16 октября 2017, 14:58
Всем татарам теперь необходимо подавать массово в суд в ЕСПЧ, сотни миллионов долларов Европецы их обяжут платить за нарушение прав татарского населения и других национальных меньшинств, если окончательно не захотят в изоляции оказаться
2
1
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Горожанин16 октября 2017, 14:59
В ответ на комментарий пользователя
Всем татарам теперь необходимо подавать массово в суд в ЕСПЧ, сотни миллионов долларов Европецы их обяжут платить за нарушение прав татарского населения и других национальных меньшинств, если окончательно не захотят в изоляции оказаться
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Скоро сказка говорится! Да не скоро дело делается!:-)
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Горожанин16 октября 2017, 15:17
Все пора эмигрировать из этой страны, геноцид Еврейского народа в Германии начинался с малого....
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