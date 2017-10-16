В МВД предложили наказывать родителей и учителей за участие детей в митингах

По данным полиции, в России растет процент молодых людей, участвующих в несанкционированных протестах

Начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД Тимур Валиулин предложил ввести ответственность родителей и учителей ​подростков, которые принимают участие в несогласованных политических акциях. Такое заявление он сделал во время заседания Совета по правам человека при президенте России, передает РБК.

- Важная проблема — участие молодежи в несогласованных уличных акциях. Процент молодых людей, участвующих в несанкционированных протестных мероприятиях, растет. Уменьшение среднего возраста участников таких акций настораживает, — заявил Валиулин.

В МВД предложили задуматься о возможности внести поправки с тем, чтобы привлекать к ответственности не только организаторов такого рода акций, но и родителей школьников, которые в них участвуют, и педагогов учебных заведений.

Напомним, последняя акция прошла 7 октября на день рождения президента РФ Владимира Путина, команда Алексея Навального организовала митинги в 79 городах, включая Казань. Собравшиеся выступали за освобождение Навального, которого 2 октября Мосгорсуд приговорил к 20 дням ареста. По мнению демонстрантов, задержание общественного деятеля противоречит правилам политической конкуренции.