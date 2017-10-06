В Казани сторонники Навального собрались на митинг в поддержку оппозиционера

Акция протеста прошла на территории у ДК имени Ленина

Сегодня, 7 октября, на день рождения президента РФ Владимира Путина, команда Алексея Навального, организовала митинги в 79 городах. Собравшиеся выступали за освобождение Навального, которого 2 октября Мосгорсуд приговорил к 20 дням ареста. По мнению демонстрантов, задержание общественного деятеля противоречит правилам политической конкуренции.

В Казани пикет проходил на территории у ДК имени Ленина. Как выяснилось, непосредственно на место проведения демонстрации смогли пройти только 30 человек - они стояли за ограждением с плакатами в руках. Большая часть людей, около 500 человек, ожидали вокруг.

- Я пришла на этот митинг, потому что меня не устраивает положение дел в стране. Высокий уровень коррупции, низкий уровень медицины и образования, а также в нашей стране 3-4 процента госбюджета уходит на армию, - считает 20-летняя участница митинга Анастасия.

- Я пришел, чтобы выдвинуть свои требования государству, в том числе и по вопросу освобождения Навального. Возможно наши акции дадут плоды,- рассказал корреспонденту 19-летний Тимур.

Территории проведения акции была оцеплена органами правопорядка. На случай беспорядков, часть полицейских приехала на автомобилях для перевозки подозреваемых и обвиняемых. По словам пикетирующих, на территории бывшего КДЦ (сейчас заброшенное здание - прим. ред.) расположились и группы ОМОН в количестве около 40 человек. Митинг же прошел мирно, без задержаний.

Отметим, что последние массовые акции в разных городах России, организованные командой Навального, прошли 12 июня и закончились массовыми задержаниями.